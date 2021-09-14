Geçen yıl tükenen kavanoz kapağına bu yıl talep yok
Kış aylarının yaklaşmasıyla vatandaşların konserve hazırlıkları başladı. Geçen yıl piyasada rağbet gördüğü için esnafta kalmayan kavanoz kapakları bu yıl talep görmedi.
|14 Eylül 2021 09:25
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Erzincan'da her sene yapılan konserve hazırlıkları bu yılda devam etti. Yaz dönemindeki sebze ve meyveleri kış mevsiminde de tüketmek üzere yapılan salça, reçel ve turşu gibi konserve ürünlerinin hazırlığına başlamasına rağmen kavanoz kapaklarında beklenen satış sağlanamadı.
Erzincan'da 33 yıldır pazarlarda kavanoz satıcılığı yapan Mikail Çalı, kavanoz kapağı satışlarından memnun olmadığını belirterek," Geçen sene vatandaşın yoğun kavanoz kapağı talebine yetişemiyorduk. Bu nedenle bu yıl yeterli sayıda kavanoz kapağını stokladık. Fakat kavanoz kapakları elimizde kaldı. Geçen yıl 3 TL'den satılmasına rağmen kavanoz kıtlığı yaşanıyordu. Bu yıl 2,5 TL'den alıcı bulamıyorum." dedi.
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