1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'un en uzun isimli camisi: 8 kelimeden oluşuyor

Fatih'te bulunan Kadı Hüsameddin Çamaşırcı Hacı Mustafa Efendi 18 Sekbanlar Camii, İstanbul'un en uzun isimli camisi olarak kayıtlarda yer alıyor. 8 kelimeden oluşan caminin ismini vatandaşlar söylemeye çalışırken eğlenceli anlar yaşandı. 2 katlı, küçük camii drone ile havadan görüntülendi.
14 Eylül 2021 09:32
+Aa- Yazdır
İstanbul'un en uzun isimli camisi: 8 kelimeden oluşuyor

İlk kez Kanuni Sultan Süleyman döneminde İstanbul kadısı tarafından yaptırılan camiye Kadı Hüsamettin ismi verildi. Daha sonra burada mezarı bulunan 18 sekbanın mezarlık alanı caminin haziresine eklenmesiyle 18 sekbanın isimi de camiye eklenmiş oldu. Uzun yıllar bu isimle bilinen camide 1755 yılında büyük bir yangın çıktı. Yangının ardından Çamaşırcı Hacı Mustafa isminde bir hayırsever camiyi tekrar onardı. Ve camiye onaran kişinin de adı eklenince ortaya İstanbul'un en uzun isimli camisi çıktı. Tam 8 kelimeden oluşan caminin ismini vatandaşlar söylemekte güçlük çekti.

"Bu röportajdan sonra gireceğim"

Caminin ismini söylemekte zorluk yaşayan Emre Coşkun, "Buradaki bütün camilere girdim. Bu camimin de çok önünden geçtim ama girmedim. Ama bu röportajdan sonra gireceğim. En uzun isimli cami olduğunu bilmiyordum. İsmi tam aklımda kalmadı" diye konuştu.

"Bu caminin en uzun isimli cami olduğunu bilmiyordum"

Camiyi bundan sonra hep ziyaret edeceğini söyleyen Ali Azam, "Bu caminin en uzun isimli cami olduğunu bilmiyordum. Yeni öğrendim bundan sonra ziyaret ederim" ifadelerini kullandı

"Yok eyvallah kalsın söyleyemem"

Cami hakkında bir bilgisi olmadığını söyleyen Tolga Sarı, "Bu cami hakkında hiçbir bilgim yok, hatta buradan geçerken görmedim. En uzun isimli cami olduğunu bilmiyordum, ismini bile bilmiyorum. Yok eyvallah kalsın söyleyemem. Unuttum bile, gezmeye geldiğim bir gün ziyaret ederim" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Geçen yıl tükenen kavanoz kapağına bu yıl talep yok
14 Eylül 2021 09:25		 Dünyanın bilinen en eski mozaiği Yozgat'ta bulundu
14 Eylül 2021 09:17
İstanbul'da sürücüler yollara döküldü, trafik yoğunluğu yüzde 60'ı gördü
14 Eylül 2021 08:25		 Tripolis Antik Kenti'nde 2 bin yıllık kanalizasyon bulundu
13 Eylül 2021 22:14
Topkapı-Mescidi Selam tramvay hattındaki bazı duraklara sefer yapılmadı
13 Eylül 2021 16:52		 Aşı olmadı, virüse yakalanınca böyle seslendi: Çok pişmanım
13 Eylül 2021 15:34
İstediği ayakkabı alınmayınca evi terk etti
13 Eylül 2021 15:10		 'Eğirdir Gölü'ne lağım suyu karıştı' iddiasına inceleme başlatıldı
12 Eylül 2021 20:35
Olba Antik Kenti'nde M.Ö. 5 bin 500 yılına kadar ulaşıldı
12 Eylül 2021 15:57		 Bir usta günde bir tane örüyor, tanesini bin 500 liradan satıyor
12 Eylül 2021 13:48
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:27 - Iphone cihazlarda Pegasus casus yazılımı tehlikesi10:24 - Türkiye'de ağustosta 141 bin 400 konut satıldı10:20 - Danıştay'dan evrakı karıştıran işçiyi döven Şube müdürü hakkında ilginç karar10:18 - Devlet Denetleme Kurulundan 'THK' raporu10:11 - 'Turuncu' kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi10:10 - Parasını alamayan işçi kamyonları böyle parçaladı
10:07 - Borsa güne yükselişle başladı10:02 - Kamudan alınan 'görüş yazıları' için dava açılabilir mi? İşte Danıştay'ın kararı10:00 - Grip aşısı yüzde 62 zamlandı09:57 - Bıçaklanan Japon turist: Elazığlılar bana çok yardım etti09:51 - Eşinin mesajlarını ele geçiren geline ceza09:45 - 14 saatlik ameliyatla hastanın beynindeki tümör çıkarıldı
09:36 - Dolar güne 8,42 TL'den başladı09:32 - İstanbul'un en uzun isimli camisi: 8 kelimeden oluşuyor09:31 - Prof. Dr. Uğur Şahin'den üçüncü doz aşı açıklaması09:25 - Geçen yıl tükenen kavanoz kapağına bu yıl talep yok09:17 - Dünyanın bilinen en eski mozaiği Yozgat'ta bulundu
09:12 - Yoğun bakım görevlisi hastane mescidinde ölü bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Masabaşı memuriyet verilirse çalışacaklar
Yüksek kiraya formül! Avrupa'da da uygulanıyor
Yargıtay'dan dengeleri değiştiren fazla mesai kararı
Bilecik Belediye Başkanı ihaleyi verdi VIP aracı kaptı
Ankara'da FETÖ operasyonu: 102'si mahrem imam 143 gözaltı
İlkokul müdürü, öğrencilerine ayakkabı almak için inşaatta çalışıyor
Azami süreyi aşan araştırma görevlisine kötü haber!
12 branşta infaz koruma memuru olmaya engel hastalıklar belirlendi
Meteoroloji uyardı: Bu illerde kuvvetli yağış bekleniyor
Bölüm başkanı ve dekan sıfatları aynı kişide birleşebilir mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
diğer virüsler nereye saklandı 1
arjantin 1
virüs 1
aşı deneyimleri 3
basketbol 1
çizgi film 2
köpek 1
memurlanetten tanıştığı biriyle gerçek hayatta görüşmek 2
memur maaşı 3
delilik 1
SON İLANLAR
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli 24 sağlık personeli alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Saraykent Turizm 2 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam