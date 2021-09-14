Dolar güne 8,42 TL'den başladı
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|14 Eylül 2021 09:36
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Türkiye'de ağustosta 141 bin 400 konut satıldı
14 Eylül 2021 10:24
|Borsa güne yükselişle başladı
14 Eylül 2021 10:07
|Okullar açıldı ama defter, kitap rafta kaldı
14 Eylül 2021 07:28
|Rusya'nın 4 şehrinden daha Türkiye'ye uçuşlar başlıyor
13 Eylül 2021 22:32
|Getir, 150 milyon dolarlık bir yatırım daha aldı
13 Eylül 2021 22:09
|Tarım Kredi iştirakleriyle Türk ekonomisine katkı sunuyor
13 Eylül 2021 20:49
|Sahte haber kripto para piyasalarını karıştırdı
13 Eylül 2021 20:38
|Finansal İstikrar Komitesi, Bakan Elvan Başkanlığında toplandı
13 Eylül 2021 20:15
|Borsa günü yatay tamamladı
13 Eylül 2021 18:24
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
13 Eylül 2021 17:25