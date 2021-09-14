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14 saatlik ameliyatla hastanın beynindeki tümör çıkarıldı

Van'da, "Kafa tabanı tümörü" teşhisi konulan kadın hasta, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezinde, 4K robotik cerrahi mikroskobunun kullanıldığı ameliyatla sağlığına kavuştu.
14 Eylül 2021 09:45
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73 yaşındaki Hanife Filiz, görme bozukluğu, baş ağrısı, yutma güçlüğü ve solunum şikayetleriyle YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezine başvurdu.

Buradaki tetkiklerde Filiz'e, kafa tabanı tümörü teşhisi konuldu.

YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Beyin ve Sinir Cerrahisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Aycan ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Dr. Öğretim Üyesi Abdurrahim Taş tarafından ameliyata alınan Filiz, 14 saat süren operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

Aycan, AA muhabirine, YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde ileri teknolojilere uygun, video kayıt ve robotik hafıza sistemine sahip olma özelliği taşıyan 4K robotik beyin ameliyatı mikroskobuyla zorlu ameliyatları başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini söyledi.

- "Hastanın sağlık durumu iyi"

Merkezlerine başvuran 73 yaşında kadın hastanın beyninde büyük bir tümörün tespit edildiğini belirten Aycan, şunları kaydetti:

"Hanife Filiz daha önce birçok ilde farklı sağlık merkezlerine başvurmuş. Çoğu merkez ameliyatın ileri derecede riskli olduğunu, bu ameliyatın yapılamayacağını hasta yakınına söylemiş. Bas ağrısı, yutma güçlüğü, solunum problemleri giderek artan hasta merkezimize başvurdu. Yaptığımız tetkiklerde beyin sapına ve beynin derin yapılarına bası oluşturan tümör dokusu tespit ettik. Hastanın hemen ameliyat edilmesi gerektiğini hem hastaya hem de yakınlarına söyledik. Yaklaşık 14 saat süren zorlu bir ameliyatla tümör dokusunu başarılı bir şekilde çıkarttık. Hastanın sağlık durumu iyi. Çağın gereklerine uygun tedavi yöntemlerini merkezimizde yapmamız için bize destek veren Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve Başhekimimize teşekkür ederim."

Hastane Başhekimi Dr. Ümit Haluk İliklerden ise hastanelerinde başarılı operasyonlar gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezinde beyin kanamaları, beyin tümörleri ve inme hastalığı tedavilerinin rahatlıkla yapıldığını dile getiren İliklerden, "4K robotik cerrahi mikroskop sayesinde ilimizde beyin kanamaları ve beyin tümörü ameliyatlarının hepsini yapma imkanına kavuştuk. Hastaların il dışına sevklerini önlüyoruz. Bölgemizde beyin hastalıkları nedeniyle başvuran hastalarımızın tedavilerini yapma imkanı bulduk." diye konuştu.

- "İlacımız yanımızdaymış haberimiz yokmuş"

Hanife Filiz'in kızı Zehra Ağaç da annesinin iki yıl önce şiddetli bir baş ağrısı yaşadığını anlattı.

Tedavi için birçok merkeze başvurduklarını dile getiren Ağaç, şöyle konuştu:

"Annemin baş ağrısı sürekli devam etti. Götürmediğimiz yer kalmadı. Bir şey yok dediler. Geçen yıl annemin beyninde tümörün olduğunu öğrendik. Ankara, İstanbul, Çanakkale ve İzmir'e annemi götürdük. Gittiğimiz yerlerde tümörün kötü bir yerde olduğunu, bu yüzden ameliyatının yapılmayacağını bize söylediler. YYÜ Tıp Merkezine tavsiye üzerine başvurduk. Burada çok şükür annemin ameliyatı yapıldı. Annem çok iyi. Meğer ilacımız yanımızdaymış haberimiz yokmuş. Allah doktorlarımızdan razı olsun. Onlara minnettarız."
Anadolu Ajansı
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