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Bıçaklanan Japon turist: Elazığlılar bana çok yardım etti

Japonya'dan bisikletiyle dünya turuna çıkan ve kamp yaptığı Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dişini fırçalarken bıçaklanan Shogan Kameda'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kameda'nın Elazığ'da vatandaşlardan sürekli yardım gördüğünü söylediği görülüyor.
14 Eylül 2021 09:57
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Bıçaklanan Japon turist: Elazığlılar bana çok yardım etti

Yaklaşık 12 sene önce bisikletine binen Japon vatandaşı Shogan Kameda (45), dünya turuna çıktı. Farklı ülkeleri gezdikten sonra Türkiye topraklarına gelen Kameda, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kamp yapmaya başladı. Dişlerini fırçalarken, bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Kameda, Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından bir anda kent gündemine oturan Kameda'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde Kameda'nın Türk insanı ve Elazığlılardan övgü dolu sözlerle bahsettiği görülürken, "Palulular nasıl insanlar" sorusuna, "On numara" yanıtıyla dikkat çekti. Kameda ayrıca seyahatleri boyunca Elazığlılardan birçok ikram gördüğünü, gerek yiyecek ve içecek gerekse de konaklama konusunda Elazığlıların kendisine yardım ettiğini belirtiyor.

Shogan Kameda'yı vuran şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti.
İhlas Haber Ajansı
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