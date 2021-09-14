Bıçaklanan Japon turist: Elazığlılar bana çok yardım etti

HİZMET SÜRELERİNİN ÇAKIŞMASI NEDİR? NASIL DEĞERLENDİRİLİR? İşçi, esnaf ve memur olarak çalışan kişi, hangi statüden emekli olmaktadır?, Memuriyete başlamadan önce işçi veya esnaf olarak çalışan kişilerin emeklilikleri nasıl hesaplanır?, İşçilik ve memurluk hizmeti çakışması halinde hangi yöntem uygulanır!