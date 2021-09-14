Bıçaklanan Japon turist: Elazığlılar bana çok yardım etti
|14 Eylül 2021 09:57
|+Aa- Yazdır
Yaklaşık 12 sene önce bisikletine binen Japon vatandaşı Shogan Kameda (45), dünya turuna çıktı. Farklı ülkeleri gezdikten sonra Türkiye topraklarına gelen Kameda, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kamp yapmaya başladı. Dişlerini fırçalarken, bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Kameda, Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayın ardından bir anda kent gündemine oturan Kameda'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde Kameda'nın Türk insanı ve Elazığlılardan övgü dolu sözlerle bahsettiği görülürken, "Palulular nasıl insanlar" sorusuna, "On numara" yanıtıyla dikkat çekti. Kameda ayrıca seyahatleri boyunca Elazığlılardan birçok ikram gördüğünü, gerek yiyecek ve içecek gerekse de konaklama konusunda Elazığlıların kendisine yardım ettiğini belirtiyor.
Shogan Kameda'yı vuran şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yoğun bakım görevlisi hastane mescidinde ölü bulundu
14 Eylül 2021 09:12
|Kaçak proteinle kendi markasını yaptı
14 Eylül 2021 08:40
|Kursa gitmek için evden çıkan ve 7 saattir haber alınamayan Batu'dan iyi haber
14 Eylül 2021 07:05
|Sopayla dövdükleri kişiyi defalarca bıçaklayıp kaçtılar
14 Eylül 2021 06:59
|Poşete sarılı kavanozun içinde 312 parça tarihi eser çıktı
13 Eylül 2021 23:12
|13 yaşındaki Batu'dan haber alınamıyor
13 Eylül 2021 23:11
|Hız denetimi yapan radar aracına otomobil çarptı: 3 yaralı
13 Eylül 2021 20:59
|Ticari taksinin çarptığı polis memuru yaralandı
13 Eylül 2021 19:04
|Müteahhitzedeler! Binlerce lira buhar oldu
13 Eylül 2021 18:32
|Sel sularına kapılıp kaybolan Buse'den 2,5 yıldır haber yok
13 Eylül 2021 17:47