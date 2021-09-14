1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Grip aşısı yüzde 62 zamlandı

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, grip aşısının fiyatının 117 TL olduğunu açıkladı
14 Eylül 2021 10:00
+Aa- Yazdır
Grip aşısı yüzde 62 zamlandı

Sözcü'den Batuhan Serim'in haberine göre, Sarıalioğlu geçen yıl 72,64 TL olan grip aşısının bu yıl yüzde 62,50 oranında, yani yaklaşık 45 TL zamlanarak 117 TL olduğunu açıkladı.

Aşıların 15 Eylül Çarşamba günü eczane depolarına gelmeye başlayacağını belirten Sarıalioğlu, "Geçen sene gelen 1 milyon 350 bin doz civarındaydı; bu yıl toplam doz 2 milyon 400 bin civarında olacak. Neredeyse 2 katına yakın olacak.

Geçen seneki gibi bir stok sıkıntısı yaşanacağını düşünmüyoruz, sıkıntı yaşanmayacak herhalde çünkü 2019'da da sayı bu civardaydı, bir sıkıntı yaşanmamıştı" diye konuştu.
Sözcü
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Oyuncular Sendikası'nın yeni başkanı Vahide Perçin oldu
13 Eylül 2021 21:32		 TÜSATDER Başkanı: Saç ekim merkezlerinin yarısı doktorsuz işlem yapıyor
13 Eylül 2021 17:59
Yeni uyarı: 600 bin işçiyi işten atarız
13 Eylül 2021 12:06		 TTB'den o mitinge tepki: Sağlıkçıların özverisi hiçe sayılıyor
12 Eylül 2021 17:09
Dünya teknoloji devleri, Türkiye'ye yatırım hazırlığında
12 Eylül 2021 15:22		 Semih Durmuş: Hastaneler de adliyeler gibi geniş güvenlikli olmalı
12 Eylül 2021 10:16
MÜSİAD'ın yeni genel başkanı belli oldu oldu
11 Eylül 2021 15:37		 Memurlar 'Yeni Anayasa'dan ne bekliyor...Memur Sen araştırması yayımlandı
11 Eylül 2021 14:06
TBB'den, HSK'nın ticari davalarla ilgili kararına ilişkin açıklama
10 Eylül 2021 18:21		 Ağustos ayında 36 sağlık çalışanına şiddet uygulandı
10 Eylül 2021 11:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:27 - Iphone cihazlarda Pegasus casus yazılımı tehlikesi10:24 - Türkiye'de ağustosta 141 bin 400 konut satıldı10:20 - Danıştay'dan evrakı karıştıran işçiyi döven Şube müdürü hakkında ilginç karar10:18 - Devlet Denetleme Kurulundan 'THK' raporu10:11 - 'Turuncu' kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi10:10 - Parasını alamayan işçi kamyonları böyle parçaladı
10:07 - Borsa güne yükselişle başladı10:02 - Kamudan alınan 'görüş yazıları' için dava açılabilir mi? İşte Danıştay'ın kararı10:00 - Grip aşısı yüzde 62 zamlandı09:57 - Bıçaklanan Japon turist: Elazığlılar bana çok yardım etti09:51 - Eşinin mesajlarını ele geçiren geline ceza09:45 - 14 saatlik ameliyatla hastanın beynindeki tümör çıkarıldı
09:36 - Dolar güne 8,42 TL'den başladı09:32 - İstanbul'un en uzun isimli camisi: 8 kelimeden oluşuyor09:31 - Prof. Dr. Uğur Şahin'den üçüncü doz aşı açıklaması09:25 - Geçen yıl tükenen kavanoz kapağına bu yıl talep yok09:17 - Dünyanın bilinen en eski mozaiği Yozgat'ta bulundu
09:12 - Yoğun bakım görevlisi hastane mescidinde ölü bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Masabaşı memuriyet verilirse çalışacaklar
Yüksek kiraya formül! Avrupa'da da uygulanıyor
Yargıtay'dan dengeleri değiştiren fazla mesai kararı
Bilecik Belediye Başkanı ihaleyi verdi VIP aracı kaptı
Ankara'da FETÖ operasyonu: 102'si mahrem imam 143 gözaltı
İlkokul müdürü, öğrencilerine ayakkabı almak için inşaatta çalışıyor
Azami süreyi aşan araştırma görevlisine kötü haber!
12 branşta infaz koruma memuru olmaya engel hastalıklar belirlendi
Meteoroloji uyardı: Bu illerde kuvvetli yağış bekleniyor
Bölüm başkanı ve dekan sıfatları aynı kişide birleşebilir mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
diğer virüsler nereye saklandı 1
arjantin 1
virüs 1
aşı deneyimleri 3
basketbol 1
çizgi film 2
köpek 1
memurlanetten tanıştığı biriyle gerçek hayatta görüşmek 2
memur maaşı 3
delilik 1
SON İLANLAR
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli 24 sağlık personeli alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Saraykent Turizm 2 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam