Grip aşısı yüzde 62 zamlandı
İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, grip aşısının fiyatının 117 TL olduğunu açıkladı
|14 Eylül 2021 10:00
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Sözcü'den Batuhan Serim'in haberine göre, Sarıalioğlu geçen yıl 72,64 TL olan grip aşısının bu yıl yüzde 62,50 oranında, yani yaklaşık 45 TL zamlanarak 117 TL olduğunu açıkladı.
Aşıların 15 Eylül Çarşamba günü eczane depolarına gelmeye başlayacağını belirten Sarıalioğlu, "Geçen sene gelen 1 milyon 350 bin doz civarındaydı; bu yıl toplam doz 2 milyon 400 bin civarında olacak. Neredeyse 2 katına yakın olacak.
Geçen seneki gibi bir stok sıkıntısı yaşanacağını düşünmüyoruz, sıkıntı yaşanmayacak herhalde çünkü 2019'da da sayı bu civardaydı, bir sıkıntı yaşanmamıştı" diye konuştu.
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