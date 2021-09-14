Borsa güne yükselişle başladı
|14 Eylül 2021 10:07
|+Aa- Yazdır
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,39 puan ve yüzde 0,17 artarak 1.440,67 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,37 ve holding endeksi yüzde 0,17 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,64 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,21 ile iletişim oldu.
BIST 100 endeksi, dün yatay bir seyir izleyerek günü önceki kapanışın yüzde 0,03 altında 1.438,28 puandan tamamladı.
Analistler, bugün yatırımcıların odağında ABD'de açıklanacak ağustos ayı enflasyon verisinin bulunduğunu belirterek, ABD Merkez Bankası'nın varlık alımlarının azaltılması konusunda izleyeceği takvim açısından dikkatle takip edilen veri öncesi, küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini söyledi.
Bugün yurt içinde ise konut satış istatistiklerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.420 puanın destek, 1455 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türkiye'de ağustosta 141 bin 400 konut satıldı
14 Eylül 2021 10:24
|Dolar güne 8,42 TL'den başladı
14 Eylül 2021 09:36
|Okullar açıldı ama defter, kitap rafta kaldı
14 Eylül 2021 07:28
|Rusya'nın 4 şehrinden daha Türkiye'ye uçuşlar başlıyor
13 Eylül 2021 22:32
|Getir, 150 milyon dolarlık bir yatırım daha aldı
13 Eylül 2021 22:09
|Tarım Kredi iştirakleriyle Türk ekonomisine katkı sunuyor
13 Eylül 2021 20:49
|Sahte haber kripto para piyasalarını karıştırdı
13 Eylül 2021 20:38
|Finansal İstikrar Komitesi, Bakan Elvan Başkanlığında toplandı
13 Eylül 2021 20:15
|Borsa günü yatay tamamladı
13 Eylül 2021 18:24
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
13 Eylül 2021 17:25