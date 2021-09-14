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'Turuncu' kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

Eren-13 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen bir teröristin "Turuncu" kategorinden arandığı tespit edildi
14 Eylül 2021 10:11
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'Turuncu' kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren-13 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen "Diljin Mariya Dersim" kod adlı Saniye Toprak'ın "Terörden Arananlar Listesinde "Turuncu" kategorinden arandığının tespit edildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Eren-13 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl Operasyonu kapsamında; 24 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen ve 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birisinin "Terörden Arananlar Listesinde 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu kategoride yer alan "Diljin Mariya Dersim" kod adlı Saniye Toprak olduğunu açıkladı.

"Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı"

Konuyla ilgili yapılan açıklamada ise "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, Şırnak'ta etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Turuncu kategoride olduğu belirlendi. Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Eren-13 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl Operasyonu kapsamında; Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca Gabar Dağı bölgesinde 24 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Botan Eyaleti, Gabar Bölgesinde sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve "Terörden Arananlar Listesinde" 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu kategoride yer alan, Diljin Mariya Dersim kod adlı Saniye Toprak olduğu tespit edildi" ifadelerine yer verildi. Ayrıca, teröristin katıldığı eylemler arasında; Şırnak Merkez Namazdağ Üs Bölgesinde 15.05.2017 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubu (3) Uzm.Çvş'un şehit olduğu silahlı saldırı olayının eylem talimatını verdiği, Siirt Eruh-Ormanardı köyünde 30.03.2018 tarihinde 1 jandarma uzman çavuş ve 6 güvelik korucusunun şehit olduğu, 6 jandarma personeli ve 7 güvenlik korucusunun yaralandığı yol yapım çalışmasının emniyetini alan birliğe saldırı olayına katıldığı, Şırnak Görmeç Köyü kırsalında 11.11.2018 tarihinde 2 jandarma uzman çavuşun şehit olduğu, El Yapımı Patlayıcı ile saldırı olayının talimatını verdiğinin belirlendi" ifadelerine yer verildi.
İhlas Haber Ajansı
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