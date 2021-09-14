4 Üniversite toplamda 102 personel almak için ilana çıktı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi 20 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 28 eylül 2021

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Başvurular şahsen yapılacak olup kargo, posta vb şekilde yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavlarından birisinden, Profesör ve Doçent adayları için en az 65, Doktor Öğretim Üyesi adayları için ise en az 55 Puan aldığına ilişkin belge veya ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi 26 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 28 eylül 2021

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Kırklareli Üniversitesi birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları-programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi 32 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 28 eylül 2021

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Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli 24 sağlık personeli alacak

Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli, Röntgen Teknikeri, Hemşire ve 24 sağlık personeli alacak. Son başvuru tarihi 28 eylül 2021

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