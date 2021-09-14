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Ev sahiplerinden fırsatçılık! 'Emlakçıyım' diyerek komisyon alıyorlar

Düzce'de özellikle üniversitenin yeni akademik yılı öncesi artan kira fiyatlarının nedenlerini araştıran Düzce Emlakçılar Derneği, daire sahiplerinin kendilerini emlakçı gibi gösterip, öğrencilerden bir kira peşin, bir aylık depozito ve 'emlakçı komisyonu' istediklerini tespit etti. Dernek Başkanı Ömer Kaya, rapor hazırladıklarını ve Ticaret İl Müdürlüğü ile duruma müdahale edeceklerini söyledi.
14 Eylül 2021 10:59
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Pandemi sonrası üniversitelerde yeni akademik yılda eğitimlerin yüz yüze yapılacağının açıklamasıyla Düzce Üniversitesi çevresindeki konutlarda kira fiyatları 3-4 kat arttı. Düzce Emlakçılar Derneği kira fiyatlarının aşırı artışındaki sebepleri araştırırken, ev sahiplerinin emlakçı oyununu da ortaya çıkardı. Yapılan tespitlerde ev sahiplerinin kendi numaralarının da üzerinde bulunduğu emlakçı afişleri bastırıp kendi evlerine astıkları, bu yolla evi tutmak isteyen öğrenci ve ailelerinden bir kira peşin, bir kira depozito ve bir kira bedeli de emlakçı komisyonu talep ettikleri öğrenildi.

FIRSAT TİCARETİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Düzce Emlakçılar Derneği Başkanı Ömer Kaya, "Yasakların kalkmasıyla birlikte evlere olan talep arttı. Talebin artmasıyla fırsat ticareti ortaya çıktı. Ev sahipleri kiracılarının tahliyesini ya da kiralarını arttırmasını talep ediyor. Son dönemlerde bize gelen şikayetler doğrultusunda biz de çalışmamızı başlattık. Çok korkunç tespitlerle karşılaştık. Üniversitelerde yüz yüze eğitimler başlıyor. Düzce Üniversite çevresinde de üniversite öğrencilerine yönelik konut projeleri var. Yurtlar var, ancak yurt kapasitesi yetmediği için öğrenciler apart, 1+1 ya da stüdyo daire tutmaya çalışıyor. Bu aşamada o projelerde daire alan ev sahipleri var. Kendilerini emlakçı olarak tanıtıyorlar. Yaptıkları kiralamadan komisyon da talep ediyorlar. Bazıları 4-5 ay karşılığında kira talep ediyor. Bunlar hukuki değil, kapıcı, inşaatçı, bakkal sahibi emlakçı olmuş. Kendi dairelerine emlakçı yazmışlar" dedi.

'GEREKLİ İŞLEMLERİN UYGULANMASINI İSTEYECEĞİZ'

Yapılan tespit sonrası hazırlanan raporu Ticaret İl Müdürlüğü ve gerekli kurumlara ileteceklerini belirten Kaya, "5 Haziran 2018 tarihinde çıkan Taşınmaz Ticaret Yönetmeliği bu tip şeyleri ortadan kaldırdı. Artık lisans olması zorunluluğu getirdi. Yetki belgesi olmayan hiç kimsenin kiralama ya da satış yapamayacağı açıkça belirtilmiş. Biz Düzce Emlakçılar Derneği olarak tespitlerimizi yaptık. Önümüzdeki günlerde Ticaret İl Müdürlüğü ve gerekli birimlere çalışmalarımızı rapor halinde teslim edeceğiz.

Denetimlerin daha sık yapılmasını ve gerekli işlemlerin uygulanmasını isteyeceğiz. Çünkü komisyon karşılığında bir fatura kesilir. Faturanın üzerinde emlakçı yazacaktır. Bunun KDV'si alınıp devlete vergi ödenir. Devletimizin de bu sayede büyük kayıpları oluyor. Vergi kaçırıldığı gibi kişi kendi malından komisyon talep ediyor. Depozito bedeli ise bir kirayı geçmez, o da bankada teminatta kalır. Ev sahibi kira depozitosunu kullanamaz. Kullanırsa iade etmek zorunda. Şimdi ise insanlar günlük para ihtiyaçlarına göre kiralamalardan depozito istiyorlar. İki kira peşin, iki depozito, bir emlakçı bedeli gibi 10 liraya basılan afişlerle ürünlerini pazarlıyorlar" diye konuştu.
DHA
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