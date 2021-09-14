Abdürrahim Albayrak'tan nakit parayla İstanbul'da dev arazi alımı
|14 Eylül 2021 11:24
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Coca Cola İçecek A.Ş maddi duran varlık satışı ile ilgili olarak dün akşam Kamuyu Aydınlatma Plaformu'na açıklama yaptı.
KAP'da yer alan bilgilendirme metininde "İstanbul ili Bahçelievler İlçesi, Yenibosna'da yer alan Şirketimize ait taşınmaz, Altur Turizm Servis ve Tic. Ltd. Şti. ve Altur Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.'ye, 153 milyon 340 bin TL bedel ile satılmıştır." denildi.
23 bin 120 metrekare büyüklüğündeki arazi Altur tarafından peşin olarak alındı. Altur Turizm'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı iş insanı Abdürrahim Albayrak yapıyor.
Galatasaray'ın eski ikinci başkanı Abdürrahim Albayrak, İstanbul'da minibüs şoförlüğü yaparak iş hayatına atıldı.
Daha sonra bu minibüs filosu Altur Turizm şirketinin temelini oluşturdu. 1977 yılında Altur'u kuran Albayrak, fabrika ve iş yerlerinin personel taşımacılığını yapıyor.
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