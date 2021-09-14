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Rektörün lüks düşkünlüğü: Jakuzi, balon salıncak, led ışıklı makyaj aynası

Sayıştay'ın, üniversitelere yönelik mali denetimlerinde lüks harcamalar yapıldığı ortaya çıktı. Bir taşra üniversitesi rektörünün resmi konutuna aldığı eşya ve sarf malzemeleri yargılama konusu yapıldı.
14 Eylül 2021 11:28
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Rektörün lüks düşkünlüğü: Jakuzi, balon salıncak, led ışıklı makyaj aynası

Türkiye'de, rektörlerin üniversite bütçesinden yaptığı lüks harcamalar tartışılırken bir taşra üniversitesi rektörü çıtayı yükseğe koydu.

Rektör, üniversiteye ait konuta jakuzi, sinek öldürücü, balon salıncak, elektrikli süpürge, piknik termos, budama testeresi, led ışıklı makyaj aynası ve robot duş seti aldı. Malzemelerin tamamı için üniversite bütçesi kullanıldı.

KAMU ZARARI NEDENİYLE FAİZİYLE ÖDEME KARARI

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, üniversitede incelemelerde bulunan denetçinin, "Kamu zararı" tespiti üzerine Sayıştay, yargılama başlattı. Ödemesi üniversitenin kasasından yapılan satın alma işleminde imzası bulunmayan bir yöneticiye yönelik, "Sorumluluğu bulunmamaktadır" kararı alınırken rektöre, "Harcanan paranın bir bölümünü üniversiteye ödeme" cezası verildi.

MAKAM ARACINI HAVALİMANINDA BEKLETTİ

Sayıştay, üniversite rektörünün Ankara'ya gittiği zaman kullanmak üzere Esenboğa Havalimanı'nda makam aracı bekletmesine ilişkin de yargılama gerçekleştirdi. Kararda, rektörün resmi araç ve şoförle birlikte Ankara'ya gelmesi durumunda ortaya çıkacak harcırah ve yakıt giderleri ile aracın Ankara'da bekletilmesi ile ortaya çıkan maliyetin karşılaştırılması gerektiği belirtildi. Karşılaştırma yapılmadan sağlıklı bir karar verilemeyeceğinin altını çizen Sayıştay, "Kamu zararı oluşmamıştır" diyerek dosyayı kapattı.
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