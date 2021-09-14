1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

40 yıldır simit satar gibi altın bilezik satıyor

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Pazarköy'de 40 yıldır seyyar olarak sarraflık yapan Ertuğrul Müftüoğlu, 2 defa silahlı soygun riski atlattı. Görenleri şaşkına çeviren seyyar sarraf düğün zamanı tanıdıklara veresiye altın sattığını belirterek, alacak defteri tuttuğunu söyledi.
14 Eylül 2021 11:34
+Aa- Yazdır
40 yıldır simit satar gibi altın bilezik satıyor

Yenice'nin Kalkım ile Balıkesi'in Balya ilçelerinde halk pazarlarında seyyar olarak tezgah açan Ertuğrul Müftüoğlu, 40 yıldır baba mesleği olan sarraflık mesleğini sürdürüyor. Yenice bölgesinde tütün ve biber ekimi zamanlarında vatandaşların veresiye aldıkları altınları hasat zamanı ödediklerini belirten Müftüoğlu, "Bu iş baba mesleğim. 40 yılı aşkın süredir Kalkım ile Balya arasında seyyar sarraflık yapıyoruz. Bu yöreyi yıllar önce babam alıştırmış. Sezondan sezona, tütün parasından biber parasına bu bölgede para döner. Herkes birbirini tanıdığı için güvenle alış veriş yapılır. Genelde 22 ayar ürünler satarız. Düğünler için bileşik, yatırım aracı olarak 2,5'luk ata lirası ve çeyrek altın alınır. 40 yılı aşkın süredir meslekte bu şekilde çalışıyoruz" dedi.

"Mesleğin riskleri çok, silahla kurşun atanlar oldu"

Mesleğin son temsilcileri olduklarını ve büyük risk taşıdıklarını belirten Müftüoğlu. "Bir kaç seneye kadar biz de dükkanları sabitleştiririz. Mesleğin tadı kaçtı, sokaklarda altın satmak zor. Riskleri çok. Yollarda silahla önümüze geçenler, kurşun atanlar oldu. Bunları ben yaşadım iki defa. Allah'a şükür malımızı, canımızı gasp ettirmeden, sağlığımızı kaybetmeden işimizin başındayız yine. Mecburuz, buralar küçük yerler. Allah bereket versin karnımızı doyuracak kadar üç beş kuruş bir şeyler oluyor" diye konuştu.

"2 ay veresiye altın verebiliyoruz"

Ertuğrul Müftüoğlu, "Sezon olarak veresiye satışın paraları dönmeye başladı. Veresiye verdiğimiz müşterilerimiz çok. Bunların paraları yavaş yavaş tahsil olurken, herkes ödemesini düzenli bir şekilde yapar. Kalkım ve yakın köylerdeki halkımıza vatandaşlarımıza bir iki aylık veresiye altın verebiliyoruz. Çeyrek altın ihtiyaçlarını görebiliyoruz. Çünkü biber sezonunda biberlerini sattıklarında gelip ödemelerini yapıyorlar. Bu şekilde halkla iç içeyiz. Böyle olmasa ticaret olmuyor. Eylül ayına kadar idare ediliyor. Eylül ayının sonunda kırmızı biberini ve domatesini toplayan, satan ödemelerini bize yapıyor. Bu çark bu şekilde devam ediyor. Bir dahaki sene yine Allah ömür verirse bu şekilde devam ederiz" dedi.

Altın kurunu internetten takip ediyor

Seyyar olduğu için altın kurunu da cep telefonu aracılığıyla internetten takip ettiklerini ifade eden Müftüoğlu, "Anlık altın fiyatlarını internet aracılığı ile telefonlarımızdan takip ediyoruz. Güvenemediğimiz zaman da hemen İstanbul'u arıyoruz. Anlık Kapalı Çarşı'daki borsa fiyatını alıyoruz. Bir süre bunla idare ediyoruz. Yüklü satış olursa, düşüp çıktığını internet veya tekrar İstanbul'u arayarak takip ediyoruz" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Salgın İstanbul'da toplu taşıma kullanımını yarı yarıya düşürdü
14 Eylül 2021 12:09		 Ev sahiplerinden fırsatçılık! 'Emlakçıyım' diyerek komisyon alıyorlar
14 Eylül 2021 10:59
İstanbul'un en uzun isimli camisi: 8 kelimeden oluşuyor
14 Eylül 2021 09:32		 Geçen yıl tükenen kavanoz kapağına bu yıl talep yok
14 Eylül 2021 09:25
Dünyanın bilinen en eski mozaiği Yozgat'ta bulundu
14 Eylül 2021 09:17		 İstanbul'da sürücüler yollara döküldü, trafik yoğunluğu yüzde 60'ı gördü
14 Eylül 2021 08:25
Tripolis Antik Kenti'nde 2 bin yıllık kanalizasyon bulundu
13 Eylül 2021 22:14		 Topkapı-Mescidi Selam tramvay hattındaki bazı duraklara sefer yapılmadı
13 Eylül 2021 16:52
Aşı olmadı, virüse yakalanınca böyle seslendi: Çok pişmanım
13 Eylül 2021 15:34		 İstediği ayakkabı alınmayınca evi terk etti
13 Eylül 2021 15:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:29 - 'Bu virüse yakalanırsam beni affetmez' demesine rağmen aşı olmadı, öldü12:20 - Bıçaklanan Japon turist: Elazığlılar bana çok yardım etti12:17 - 301 km hızla radara yakalanınca bin 339 TL ceza yedi12:13 - Dolar gün ortasında yükselişte12:09 - Salgın İstanbul'da toplu taşıma kullanımını yarı yarıya düşürdü12:04 - 'Tosuncuk' ilk kez mağdurlarla yüz yüze geldi
11:57 - 10 gün önce göreve atanan TCDD Genel Müdürü istifa etti11:56 - 'Suya göre tarım' yapılacak, tarımda fazla su tüketiminin önüne geçilecek11:49 - AK Parti, Polatlı Tarım Üniversitesi için kanun teklifi verecek11:39 - Bebeği sezaryenle alınan Havva, koronavirüse yenildi11:34 - 40 yıldır simit satar gibi altın bilezik satıyor11:34 - Ekonomideki sorunu hangi parti çözer? Babacan detayı şaşırttı
11:28 - Rektörün lüks düşkünlüğü: Jakuzi, balon salıncak, led ışıklı makyaj aynası11:28 - Lise öğrencileri günde 14 ton temizlik malzemesi üretiyor11:24 - Abdürrahim Albayrak'tan nakit parayla İstanbul'da dev arazi alımı11:17 - Enver Altaylı'nın damadının 'darbe imalı yazışmaları' dava dosyasına girdi11:11 - 'İkinci doz aşılar tamamlanırsa kışa rahat girebiliriz'
11:08 - Altın güne düşüşle başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Masabaşı memuriyet verilirse çalışacaklar
Yüksek kiraya formül! Avrupa'da da uygulanıyor
Yargıtay'dan dengeleri değiştiren fazla mesai kararı
10 gün önce göreve atanan TCDD Genel Müdürü istifa etti
Rektörün lüks düşkünlüğü: Jakuzi, balon salıncak, led ışıklı makyaj aynası
Bilecik Belediye Başkanı ihaleyi verdi VIP aracı kaptı
İlkokul müdürü, öğrencilerine ayakkabı almak için inşaatta çalışıyor
Ankara'da FETÖ operasyonu: 102'si mahrem imam 143 gözaltı
12 branşta infaz koruma memuru olmaya engel hastalıklar belirlendi
Parasını alamayan işçi kamyonları böyle parçaladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kelle ütülür 2
kalbi kırıldığı için ölebilir insan 1
hastalık yoktur hasta vardır 1
basketbol 1
Bugün olanlar 2
karşı cinste mide bulandıran özellikler 1
köpek 1
gece telefonun çalması 2
delilik 1
çelebi 1
SON İLANLAR
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli 24 sağlık personeli alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Saraykent Turizm 2 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam