Ekonomideki sorunu hangi parti çözer? Babacan detayı şaşırttı

Fahiş fiyatlar ve yüksek enflasyon iktidar ve muhalefetin 1 numaralı gündemi oldu. Araştırma şirketi Konsensüs'ün yaptığı anket sonuçları bu gerçeği teyit etti.

Peki ekonomideki sorunu hangi parti çözer? Merak edilen sorunun cevabını Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, anket sonuçlarını köşe yazısında paylaşarak verdi. Ankete göre ekonomideki sorunları çözme adına muhalefet partileri seçmene güven vermiyor. İşte Selvi'nin yazısının ilgili bölümü:

En büyük sorun ekonomi

"AK Partililerin yüzde 44.9'u, MHP'lilerin yüzde 32.7'si, CHP'lilerin yüzde 52.1'i, İYİ Partililerin yüzde 52'si, HDP'lilerin yüzde 31.6'sı ekonomi diyor. Bu sonuçlar da gösteriyor ki ekonominin bir numaralı sorun olduğu konusunda iktidar ve muhalefet ayrımı yok.

CHP ya da İYİ Parti çözer demiyor. AK Parti ve Erdoğan çözer diyor

İşte bu noktada muhalefetin şapkayı önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Çünkü yaşanan ekonomik zorluklara ve pandemi sürecinin siyasi depremlere yol açan etkisine rağmen Türk halkı bu sorunu CHP ya da İYİ Parti çözer demiyor. AK Parti ve Erdoğan çözer diyor.

Ali Babacan'ın partisi çözer diyenler ise 0.8

Ankete katılanların yüzde 29.2'si AK Parti çözer diyor. CHP çözer diyenlerin oranı ise 19.2'de kalıyor. HDP çözer diyenlerin oranı yüzde 5.6 olurken, İYİ Parti çözer diyenler yüzde 3.6 çıkıyor. MHP çözer diyenlerin oranı yüzde 3 olurken, Ali Babacan'ın partisi çözer diyenler ise 0.8'de kalıyor. Neredeyse Doğu Perinçek'in partisi ile aynı seviyede."