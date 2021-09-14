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Bebeği sezaryenle alınan Havva, koronavirüse yenildi

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs teşhisi konulan 8 aylık hamile Havva Cağcağ (30), hayatını kaybetti. Cağcağ'ın koronavirüs tedavisi öncesi erkek bebeğinin sezaryenle alındığı belirtildi. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi
14 Eylül 2021 11:39
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Bebeği sezaryenle alınan Havva, koronavirüse yenildi

Samsun'da yaşayan hamile Havva Cağcağ, 3 hafta önce rahatsızlanınca Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan muayene ve tetkiklerde Cağcağ'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Tedavi öncesi sezaryen doğuma alınan Cağcağ, dünyaya erkek bir bebek getirdi.

Doğum sonrası koronavirüs tedavisine başlanan Cağcağ'ın, 1 hafta önce durumu ağırlaştı ve entübe edildi. Cağcağ, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Cağcağ'ın hamile olması nedeniyle aşı yaptırmadığı belirtildi.

Bebeğin ise sağlık durumunun iyi olduğunu bildirildi.
DHA
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