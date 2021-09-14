1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AK Parti, Polatlı Tarım Üniversitesi için kanun teklifi verecek

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, "Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği Polatlı Tarım Üniversitesi'nin kurulması için kanun teklifimizi en kısa zamanda TBMM'ye sunacağız. Polatlı Tarım Üniversitesi aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde kurulacak ilk devlet üniversitesi olacak" dedi.
14 Eylül 2021 11:49
+Aa- Yazdır
AK Parti, Polatlı Tarım Üniversitesi için kanun teklifi verecek

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen Polatlı Tarım Üniversitesi ile ilgili açıklama yaptı. Şahin, "Cumhurbaşkanımız dün Polatlı'da yaptığı konuşmasında hem Ankara'mız hem de ülkemiz tarımı ve eğitimi için önemli bir müjde verdi. Ülkemizin en büyük buğday borsalarından birine sahip olan ilçemizde

mevcut yükseköğrenim alt yapısı üzerinde bir Polatlı Tarım Üniversitesi kurulmasıyla ilgili girişimi desteklediğimi de belirtmek istiyorum. Ülkemizin önümüzdeki dönemde genel yükseköğretim kurumlarından ziyade ihtisas üniversitelerine ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Polatlı Tarım Üniversitesi'nin de bunun ilk adımlarından biri olmasını temenni ediyorum" dedi.

Polatlı Tarım Üniversitesi'nin Ankara'ya ve Türk tarımına hayırlı olmasını dileyen Şahin, "Türk tarımında değişimin, üretimde verimliliğin öncüsü olacak üniversitemiz için hazırlıklarımızı hızla tamamlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği Polatlı Tarım Üniversitesi'nin kurulması için kanun teklifimizi en kısa zamanda TBMM'ye sunacağız. Polatlı Tarım Üniversitesi aynı

zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde kurulacak ilk devlet üniversitesi olacak. Polatlı'nın üniversite projesini sahiplenmesi, tarımda gelecek vizyonuna sahip olması, projenin kısa zamanda hayata geçmesinde önemli bir etken olacaktır. Üniversitemizin kısa zamanda Türk tarımında değişimin, üretimde verimliliğin öncüsü olacağına, dünya tarımı için yenilikçi projeleri hayata geçireceğine inanıyorum. Geleceğin Türkiye'si için geleceğin tarımını Polatlı'mızda, Ankara'mızda yapacağız" ifadelerini kullandı.

Tarım Üniversitesi'nin tarımda eğitime getireceği yenilikçi bakış açısıyla hem akademisyenlerin hem üniversite öğrencilerinin öncelikli tercihleri arasında yer alacağını belirten Şahin, "Üniversitemizin kuruluş müjdesini veren ve bu vizyoner projeyi destekleyen Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Polatlı Tarım Üniversitemize verdiği destek için Polatlılı ve Ankaralı hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
10 gün önce göreve atanan TCDD Genel Müdürü istifa etti
14 Eylül 2021 11:57		 Ekonomideki sorunu hangi parti çözer? Babacan detayı şaşırttı
14 Eylül 2021 11:34
Abdürrahim Albayrak'tan nakit parayla İstanbul'da dev arazi alımı
14 Eylül 2021 11:24		 Ömer Çelik: Resul Tosun'un ifadelerine katılmıyoruz
14 Eylül 2021 08:20
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'nun katıldığı açılışta 'kaçak içki' servisi
14 Eylül 2021 07:56		 Bilecik Belediye Başkanı ihaleyi verdi VIP aracı kaptı
14 Eylül 2021 07:41
Tanju Özcan 25 Ekim'de sözlü savunma yapacak
14 Eylül 2021 07:12		 14 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları
14 Eylül 2021 00:01
Sağlık çalışanlarına ücretsiz park ve ulaşım kararına veto!
13 Eylül 2021 23:32		 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Selçuk Tepeli'ye sert tepki
13 Eylül 2021 22:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:29 - 'Bu virüse yakalanırsam beni affetmez' demesine rağmen aşı olmadı, öldü12:20 - Bıçaklanan Japon turist: Elazığlılar bana çok yardım etti12:17 - 301 km hızla radara yakalanınca bin 339 TL ceza yedi12:13 - Dolar gün ortasında yükselişte12:09 - Salgın İstanbul'da toplu taşıma kullanımını yarı yarıya düşürdü12:04 - 'Tosuncuk' ilk kez mağdurlarla yüz yüze geldi
11:57 - 10 gün önce göreve atanan TCDD Genel Müdürü istifa etti11:56 - 'Suya göre tarım' yapılacak, tarımda fazla su tüketiminin önüne geçilecek11:49 - AK Parti, Polatlı Tarım Üniversitesi için kanun teklifi verecek11:39 - Bebeği sezaryenle alınan Havva, koronavirüse yenildi11:34 - 40 yıldır simit satar gibi altın bilezik satıyor11:34 - Ekonomideki sorunu hangi parti çözer? Babacan detayı şaşırttı
11:28 - Rektörün lüks düşkünlüğü: Jakuzi, balon salıncak, led ışıklı makyaj aynası11:28 - Lise öğrencileri günde 14 ton temizlik malzemesi üretiyor11:24 - Abdürrahim Albayrak'tan nakit parayla İstanbul'da dev arazi alımı11:17 - Enver Altaylı'nın damadının 'darbe imalı yazışmaları' dava dosyasına girdi11:11 - 'İkinci doz aşılar tamamlanırsa kışa rahat girebiliriz'
11:08 - Altın güne düşüşle başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Masabaşı memuriyet verilirse çalışacaklar
Yüksek kiraya formül! Avrupa'da da uygulanıyor
Yargıtay'dan dengeleri değiştiren fazla mesai kararı
10 gün önce göreve atanan TCDD Genel Müdürü istifa etti
Rektörün lüks düşkünlüğü: Jakuzi, balon salıncak, led ışıklı makyaj aynası
Bilecik Belediye Başkanı ihaleyi verdi VIP aracı kaptı
İlkokul müdürü, öğrencilerine ayakkabı almak için inşaatta çalışıyor
Ankara'da FETÖ operasyonu: 102'si mahrem imam 143 gözaltı
12 branşta infaz koruma memuru olmaya engel hastalıklar belirlendi
Parasını alamayan işçi kamyonları böyle parçaladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
budamak 1
çelebi 1
delilik 1
köpek 1
börek 2
diğer virüsler nereye saklandı 1
ana 1
norovirüs 1
memurlanetten tanıştığı biriyle gerçek hayatta görüşmek 2
robot filosu 1
SON İLANLAR
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli 24 sağlık personeli alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Saraykent Turizm 2 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam