'Tosuncuk' ilk kez mağdurlarla yüz yüze geldi
|14 Eylül 2021 12:04
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Brezilya'dan Türkiye'ye getirilerek tutuklanan Mehmet Aydın'ın yargılanmasına Anadolu 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor.
3 bin 762 müştekinin bulunduğu davada Aydın, ilk kez mağdurlarla yüz yüze geldi.
El konulan varlıkların iadesini ve beraatini istedi
4 sayfadan oluşan savunmasını mahkemeye sundu.
130 binden fazla üye olmasına rağmen 4 bin üyenin parasını alamadığını iddia etti. Fırsat verildiğinde el konulan mal varlıklarından onların parasını ödemek istediğini söyledi.
Aydın, hem el konulan varlıklarının iadesini hem de beraatini talep etti.
Mahkeme Aydın'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
75 bin 260 yıla kadar hapis talebiyle yargılanıyor
Aydın, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama gibi suçlamalarla 75 bin 260 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.
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