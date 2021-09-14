1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İBB'nin dikey bahçe sökümleri devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, Maltepe Aydınevler D-100 Karayolu mevkisindeki dikey bahçeyi söktü.
14 Eylül 2021 12:52
+Aa- Yazdır
İBB'nin dikey bahçe sökümleri devam ediyor

İBB'nin şehir genelinde karayolları kenarındaki duvarları süsleyen ve aynı zamanda emisyonla gürültü bariyeri işlevi gören dikey bahçeleri söküm işlemleri sürüyor.

Belediye ekiplerinin, Maltepe Aydınevler mevkisinde, D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde yolun sağ şeridinin bir bölümünü trafiğe kapatarak, bakımsızlıktan kuruyan dikey bahçeyi söktüğü görüldü.

İBB, bakım bedelleri yüksek olduğu gerekçesiyle geçen yıl dikey bahçeleri sökme kararı almıştı. Sökülen bahçelerin yerine Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, "Konuşan Duvarlar Projesi"ni başlatarak duvarlara grafiti yapılacağını bildirmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Denizli 212 milyon liralık rekor ikramiyenin talihlisini merak ediyor
14 Eylül 2021 13:25		 Dünyanın en büyük çay bardağının camları takılmaya başladı
14 Eylül 2021 13:16
Dünyanın bilinen en eski mozaiği Yozgat'ta bulundu
14 Eylül 2021 12:45		 Salgın İstanbul'da toplu taşıma kullanımını yarı yarıya düşürdü
14 Eylül 2021 12:09
40 yıldır simit satar gibi altın bilezik satıyor
14 Eylül 2021 11:34		 Ev sahiplerinden fırsatçılık! 'Emlakçıyım' diyerek komisyon alıyorlar
14 Eylül 2021 10:59
İstanbul'un en uzun isimli camisi: 8 kelimeden oluşuyor
14 Eylül 2021 09:32		 Geçen yıl tükenen kavanoz kapağına bu yıl talep yok
14 Eylül 2021 09:25
İstanbul'da sürücüler yollara döküldü, trafik yoğunluğu yüzde 60'ı gördü
14 Eylül 2021 08:25		 Tripolis Antik Kenti'nde 2 bin yıllık kanalizasyon bulundu
13 Eylül 2021 22:14
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:15 - A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi başlıyor14:12 - 'Aşı yaptırmayanlar yüzünden 'Türkiye varyantı' oluşabilir'14:07 - Araçlar özel servislerde garantisi bozulmadan tamir ettirilebiliyor14:02 - Sinop'ta kamyon kasasından düşen işçi hayatını kaybetti14:02 - 2021 DGS yerleştirme sonuçları açıklandı14:00 - Aksaray'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
13:58 - Kamu kurumundan hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı13:52 - Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun bazı kesimleri için sağanak uyarısı13:41 - Antalya'da pikniğe gitti arkadaşıyla sohbet ederken hayatını kaybetti13:39 - Kızı PKK tarafından kaçırılan baba, umut yürüyüşünde Uşak'a ulaştı13:37 - Köpek balığının deniz açığına bırakılması cep telefonu kamerasına yansıdı13:29 - Aşı olmayan İnfaz hakimi koronadan hayatını kaybetti
13:25 - Denizli 212 milyon liralık rekor ikramiyenin talihlisini merak ediyor13:20 - Bylock konuşmalarında adı geçen ihraç doktora hapis cezası13:17 - İki doz sinovac olan hemşire Delta Varyantı oldu13:16 - Dünyanın en büyük çay bardağının camları takılmaya başladı13:12 - Borsa günün ilk yarısında geriledi
13:04 - Yabancıya konut satışı rekor kırmaya devam ediyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
10 gün önce göreve atanan TCDD Genel Müdürü istifa etti
Masabaşı memuriyet verilirse çalışacaklar
Rektörün lüks düşkünlüğü: Jakuzi, balon salıncak, led ışıklı makyaj aynası
Yüksek kiraya formül! Avrupa'da da uygulanıyor
Yargıtay'dan dengeleri değiştiren fazla mesai kararı
Bilecik Belediye Başkanı ihaleyi verdi VIP aracı kaptı
İlkokul müdürü, öğrencilerine ayakkabı almak için inşaatta çalışıyor
Ekonomideki sorunu hangi parti çözer? Babacan detayı şaşırttı
Ankara'da FETÖ operasyonu: 102'si mahrem imam 143 gözaltı
12 branşta infaz koruma memuru olmaya engel hastalıklar belirlendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
diğer virüsler nereye saklandı 1
çizgi film 3
Sağlık Bakanının bu akşam 18 de yapacağı açıklama 1
memur maaşı 2
norovirüs 1
Ertan Çekiç 1
aşı deneyimleri 2
kalbi kırıldığı için ölebilir insan 1
robot filosu 1
itiraf 2
SON İLANLAR
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli 24 sağlık personeli alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Saraykent Turizm 2 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam