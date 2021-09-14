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Dünyanın en büyük çay bardağının camları takılmaya başladı

Rize'de inşaatı devam eden çay çarşısının camları takılmaya başlayınca dünyanın en büyük çay bardağı da kendini göstermeye başladı.
14 Eylül 2021 13:16
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Dünyanın en büyük çay bardağının camları takılmaya başladı

Rize'nin sembolü çaydan yola çıkılarak tasarlanan devasa projede sona yaklaşılıyor. Karadeniz'in yeni sembollerinden birisi olacak olan dev çay bardağının hizmete sunulmasını bölge halkı dört gözle bekliyor. Rize'de yapımı hızlı bir şekilde devam eden ve 'Rize'nin vizyon projesi' olarak adlandırılan 'Çay Çarşısı' açılış için gün saymaya başladı. Ahşabından duvarına, mantolamasından elektrik tesisatlarına kadar bir çok usta ve işçinin çalıştığı proje tamamlandığında 29 metrelik devasa çay bardağı hem Rize'nin sembolü olacak hem de dünyanın en büyük çay bardağı olması nedeniyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek.

29 metrelik çay bardağının içerisinde ve etrafında ise yöresel ürünlerin satışının olabileceği dükkanlar yer alacak. Aynı zamanda 13 duyuyu misafirlerine tattıracak olan 13D sinema sistemi ile çayın serüveni anlatılacak.

Bu yıl ilk kez coğrafi işaretli olarak satılacak olan ve Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda üretilen Anzer Balı da Çay Çarşısı'ndaki yöresel ürünler satış reyonlarında yerini alacak. Padişahların balı olarak bilinen dünyaca ünlü Anzer Balı'nın Çay Çarşısı içerisinde yer alacak yöresel satış reyonlarında satışa sunulmasından mutluluk duyacaklarını dile getiren Anzer Ballıköy Muhtarı Remzi Güzel "Rizemizin simgesini oluşturan bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Rize'ye gelen yerli ve yabancı turistler açısından çok güzel bir simgedir. Rize çayı ile bilinen ve anılan bir şehirdir. Çayla temelde özleşen, meşhur ince belli bardağımızdır. O nedenle böyle bir simgenin Rize'de yapılması çok güzel oluşum oldu. Yanında hemen çay çarşımız var. Rize için, gelen yerli ve yabancı turistler için çok güzel bir tanıtım olacak. Çay varsa Rize var, bal varsa Anzer var. Tabi ki Rize'nin ve Türkiye'nin önemli markası olan Anzer Balı'nın da bu çarşımızın içerisinde bir marka değeri olarak olmasından gurur duyacağız. Haliyle burada olması gereken de bir ürünümüzdür" dedi.

Mustafa Papaker isimli vatandaş projenin tamamlanarak Çay Çarşısı'nın hizmete açılmasıyla Rize'nin kazanımının çok artacağını dile getirerek "Çok güzel olacağını düşünüyorum. Çalışmalar çok güzel devam ediyor. Rize'mizin tanıtımı için önemli bir rol alacak. Bizim misafirlerimiz çok fazla olduğu için çok fazla da kişi ağırlayacak. Yapanlardan emeği geçenlerden Allah razı olsun. Çok güze bir proje. Bunun gibilerinin daha çok olması lazım" ifadelerini kullandı.

Her geçen gün projenin kendilerini daha da heyecanlandırdığını dile getiren Ali Pakoğlu isimli bir başka Rizeli vatandaş ise "Her geçen gün güzelleşmeye başlıyor çay bardağımız. Şehrimize ayrı bir hava kattı. Camlarının takılıp ışıklandırmaları yapılınca daha da güzel bir görünüme bürüneceğine inanıyorum. Çok güzel bir proje" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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