Bylock konuşmalarında adı geçen ihraç doktora hapis cezası
Kayseri'de bylock konuşmalarında adının birçok kez geçmesinden dolayı Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmakla yargılanan ihraç doktora 2 yıl 22 gün hapis cezası verildi.
|14 Eylül 2021 13:20
|+Aa- Yazdır
4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuksuz sanık M.G. ve avukatı hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, bir önceki duruşma verdiği mütalaayı tekrar ederek, sanığın 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkemede savunma yapan sanık M.G., pişman olduğunu belirterek, beraatını talep etti.
Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık M.G.'ye 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanık hakkında etkin pişmanlık hükümlerini uygulayarak cezayı 2 yıl 22 güne düşürdü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kayseri'de FETÖ sanığı ihraç doktora 2 yıl 22 gün hapis cezası
14 Eylül 2021 14:21
|Kayseri'de FETÖ sanığı ihraç doktora 2 yıl 22 gün hapis cezası
14 Eylül 2021 14:21
|Enver Altaylı'nın damadının 'darbe imalı yazışmaları' dava dosyasına girdi
14 Eylül 2021 11:17
|'Turuncu' kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi
14 Eylül 2021 10:11
|Ankara'da FETÖ operasyonu: 102'si mahrem imam 143 gözaltı
14 Eylül 2021 08:45
|Taciz atışı yapan 4 terörist etkisiz hale getirildi
13 Eylül 2021 18:54
|FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası verildi
13 Eylül 2021 18:09
|FETÖ firarisi 3 şüpheli hücre evinde yakalandı
13 Eylül 2021 16:59
|Balıkesir'de FETÖ'nün mahrem yapısına operasyon: 32 gözaltı
13 Eylül 2021 16:55
|2021 yılında 130 terör eylemi engellendi
13 Eylül 2021 15:26