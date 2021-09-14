1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kızı PKK tarafından kaçırılan baba, umut yürüyüşünde Uşak'a ulaştı

Mehmet Laçin:- "Evladımı HDP'nin tuzağından kurtarana kadar evime gelip de rahat oturamam, yatamam. Kızıma da sesleniyorum, kaç kurtul, devletin güvenlik güçlerine teslim ol"
14 Eylül 2021 13:39
+Aa- Yazdır
Kızı PKK tarafından kaçırılan baba, umut yürüyüşünde Uşak'a ulaştı

Terör örgütü PKK tarafından kızı dağa kaçırıldığı için İzmir'den Ankara'ya "Umut" adını verdiği yürüyüşe başlayan Mehmet Laçin, Uşak'a ulaştı.

Kent merkezindeki İsmet Paşa Caddesi'nde, giydiği "HDP dağa kaçırdığın evladımı geri ver" yazılı tişört, elinde kızının fotoğrafı ve sırtına astığı Türk bayrağıyla yürüyüş yapan Laçin, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Laçin, 22 yıl önce evlatlarını terörden korumak ve kurtarmak amacıyla Erzurum'daki köyünü bırakarak İzmir'e yerleştiğini söyledi.

Terörün kendisini takip ettiğini ileri süren Laçin, "Terör dediğim, dağdaki terör kadrosu değil. Ayakçıları var, yaltaklık yapanları var. HDP'den bahsediyorum. Yani dağdaki PKK'lı kim nerede öğrenci, kim nerede okuyor bilmiyor. Burada HDP topluyor, ayarlıyor. 81 ilden toplayıp Diyarbakır HDP il binasında bir araya getiriyor, oradan dağa gönderiyor." dedi.

Kızının yaklaşık 11 yıl önce Kocaeli'de öğrenciyken HDP tarafından kaçırıldığını söyleyen Laçin, kızını almaya gittiğinde darbedildiğini ifade etti.

Kızının HDP İstanbul il binasında aldığı eğitimin ardından dağa çıkarılmak üzere HDP Diyarbakır il binasına götürüldüğünü anlatan Laçin, 2019 yılında evladını almak için Diyarbakır'daki HDP binası önünde oturma eylemi yapan bir anneden etkilenerek kendisinin de harekete geçtiğini belirtti.

Diyarbakır ve İzmir HDP il binaları önünde o günden bu yana mücadelesini sürdürdüğünü aktaran Laçin, "Umut" adını verdiği yürüyüşle Ankara'da sesini duyurmaya karar verdiğini anlattı.

Kızına kavuşmak için mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini ifade eden Laçin, "Vatan, bayrak ve evlat hasreti dedim yola çıktım. Ankara HDP Genel Merkezi önünde kamp kurup kızıma kavuşana kadar, evladımı HDP'nin tuzağından kurtarana kadar evime gelip de rahat oturamam, yatamam. Bu karardayım. Kızım da beni duyuyorsa, kızıma da sesleniyorum, kaç kurtul, devletin güvenlik güçlerine teslim ol. Şu ana kadar teslim olanlar anne babalarının kucağında. Senin yerin dağ, mağara değil baba ocağıdır. Senin yerin terörist elbisesi giydirilerek, silahlandırılarak askeri, polisi şehit etmek değil. Benim hayalim elinde kalem olması. Teslim olmanı istiyorum." diye konuştu.

Laçin, buradaki açıklamalarının ardından Ankara'ya yürüyüşüne devam etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun bazı kesimleri için sağanak uyarısı
14 Eylül 2021 13:52		 Aşı olmayan İnfaz hakimi koronadan hayatını kaybetti
14 Eylül 2021 13:29
İki doz sinovac olan hemşire Delta Varyantı oldu
14 Eylül 2021 13:17		 'Bu virüse yakalanırsam beni affetmez' demesine rağmen aşı olmadı, öldü
14 Eylül 2021 12:29
Bebeği sezaryenle alınan Havva, koronavirüse yenildi
14 Eylül 2021 11:39		 'İkinci doz aşılar tamamlanırsa kışa rahat girebiliriz'
14 Eylül 2021 11:11
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Çocuklarda bu belirtilere dikkat!
14 Eylül 2021 10:49		 Parasını alamayan işçi kamyonları böyle parçaladı
14 Eylül 2021 10:10
Yüksek kiraya formül! Avrupa'da da uygulanıyor
14 Eylül 2021 08:57		 Masabaşı memuriyet verilirse çalışacaklar
14 Eylül 2021 08:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:15 - A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi başlıyor14:12 - 'Aşı yaptırmayanlar yüzünden 'Türkiye varyantı' oluşabilir'14:07 - Araçlar özel servislerde garantisi bozulmadan tamir ettirilebiliyor14:02 - Sinop'ta kamyon kasasından düşen işçi hayatını kaybetti14:02 - 2021 DGS yerleştirme sonuçları açıklandı14:00 - Aksaray'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
13:58 - Kamu kurumundan hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı13:52 - Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun bazı kesimleri için sağanak uyarısı13:41 - Antalya'da pikniğe gitti arkadaşıyla sohbet ederken hayatını kaybetti13:39 - Kızı PKK tarafından kaçırılan baba, umut yürüyüşünde Uşak'a ulaştı13:37 - Köpek balığının deniz açığına bırakılması cep telefonu kamerasına yansıdı13:29 - Aşı olmayan İnfaz hakimi koronadan hayatını kaybetti
13:25 - Denizli 212 milyon liralık rekor ikramiyenin talihlisini merak ediyor13:20 - Bylock konuşmalarında adı geçen ihraç doktora hapis cezası13:17 - İki doz sinovac olan hemşire Delta Varyantı oldu13:16 - Dünyanın en büyük çay bardağının camları takılmaya başladı13:12 - Borsa günün ilk yarısında geriledi
13:04 - Yabancıya konut satışı rekor kırmaya devam ediyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
10 gün önce göreve atanan TCDD Genel Müdürü istifa etti
Masabaşı memuriyet verilirse çalışacaklar
Rektörün lüks düşkünlüğü: Jakuzi, balon salıncak, led ışıklı makyaj aynası
Yüksek kiraya formül! Avrupa'da da uygulanıyor
Yargıtay'dan dengeleri değiştiren fazla mesai kararı
Bilecik Belediye Başkanı ihaleyi verdi VIP aracı kaptı
İlkokul müdürü, öğrencilerine ayakkabı almak için inşaatta çalışıyor
Ekonomideki sorunu hangi parti çözer? Babacan detayı şaşırttı
Ankara'da FETÖ operasyonu: 102'si mahrem imam 143 gözaltı
12 branşta infaz koruma memuru olmaya engel hastalıklar belirlendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
budamak 1
köpek 1
memurlanetten tanıştığı biriyle gerçek hayatta görüşmek 2
gece telefonun çalması 2
kelle ütülür 2
Ertan Çekiç 1
mu da gelir mu da geçer 1
Bugün olanlar 2
delilik 3
çelebi 1
SON İLANLAR
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli 24 sağlık personeli alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Saraykent Turizm 2 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam