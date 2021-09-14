Antalya'da pikniğe gitti arkadaşıyla sohbet ederken hayatını kaybetti
|14 Eylül 2021 13:41
|+Aa- Yazdır
Olay, Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi Sarısu piknik alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adem Gülmez (57), 50 NH 244 plakalı araca binerek arkadaşı F.D. isimli kadını da yanına alıp sabah saatlerinde piknik alanına geldi. Burada ikili bir süre taburede oturarak sohbet etti. Bir süre sonra Adem Gülmez fenalaştı. Fenalaşan arkadaşına yardım eden F.D., durumu parkta bulunan özel güvenlik görevlilerine bildirdi. Görevlilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı ile olay yerine gelen sağlık çalışanları Gülmez'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Ölümü şüpheli görüldü
Ölümün şüpheli görülmesi üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis olay yeri inceleme ekipleri, alanı güvenlik çemberine alarak delil çalışması yaptı. Yapılan çalışmaların ardından ceset, kesin ölüm sebebinin araştırılması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. F.D. ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kadının olay yerinde alınan ilk ifadesinde tabure üzerinde sohbet ettikleri sırada adamın bir anda fenalaşması sonucu hayatını kaybettiğini söylediği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Sinop'ta kamyon kasasından düşen işçi hayatını kaybetti
14 Eylül 2021 14:02
|Aksaray'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
14 Eylül 2021 14:00
|Kamu kurumundan hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
14 Eylül 2021 13:58
|Bıçaklanan Japon turist: Elazığlılar bana çok yardım etti
14 Eylül 2021 12:20
|'Tosuncuk' ilk kez mağdurlarla yüz yüze geldi
14 Eylül 2021 12:04
|Kadın kuryeden parkta silah teslimatı
14 Eylül 2021 10:36
|Yoğun bakım görevlisi hastane mescidinde ölü bulundu
14 Eylül 2021 09:12
|Kaçak proteinle kendi markasını yaptı
14 Eylül 2021 08:40
|Kursa gitmek için evden çıkan ve 7 saattir haber alınamayan Batu'dan iyi haber
14 Eylül 2021 07:05
|Sopayla dövdükleri kişiyi defalarca bıçaklayıp kaçtılar
14 Eylül 2021 06:59