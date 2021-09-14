Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun bazı kesimleri için sağanak uyarısı
|14 Eylül 2021 13:52
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Orta Karadeniz'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanakların, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.
Aynı saatlerde, yurdun kuzeybatısında görülecek olan sağanağın da Eskişehir geneli ile Ankara'nın güney ve batı, Bolu'nun güney ilçelerinde yarın akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı öngörülüyor.
Yarın öğle saatlerinden itibaren batı bölgelerde görülecek olan gök gürültülü sağanağın, Batı Akdeniz'in iç kesimleri (Antalya'nın iç kesimleri, Isparta, Burdur), Denizli ve Afyonkarahisar çevreleri ile Kütahya'nın doğu ilçelerinde yerel düzeyde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.
Yağışların yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
- Konya'daki yağışlar perşembeye kadar devam edecek
Öte yandan, yarın sabah saatlerinden itibaren ise Konya'nın kuzey ve batısında başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanakların, zamanla etkisini artırarak perşembe öğle saatlerine kadar il merkezi ile kuzey ve batı ilçelerinde yerel düzeyde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı öngörülüyor.
Sağanak sebebiyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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