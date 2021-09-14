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Kamu kurumundan hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Antalya'da kamu kurumuna ait inşaat malzemelerini çaldığı öne sürülen şüpheli, gözaltına alındı.
|14 Eylül 2021 13:58
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İlçe Jandarma Komutanlığı ve 17. Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından, Korkuteli ilçesi Bayatbademleri Mahallesi'ndeki Karayolları 13. Bölge Müdürlüğüne ait şantiyeden 25 bin lira değerinde inşaat malzemesinin çalınması üzerine çalışma başlatıldı.
Eşkali belirlenen E.O, Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi'nde yakalandı.
Şüphelinin, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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