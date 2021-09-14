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Sinop'ta kamyon kasasından düşen işçi hayatını kaybetti

Sinop'ta kamyon kasasından kereste boşalttığı sırada düşen işçi hayatını kaybetti.
14 Eylül 2021 14:02
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Sinop'ta kamyon kasasından düşen işçi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Sinop Küçük Sanayi Sitesi'nde kereste atölyesinde işçi olarak çalışan Zeynel Acar (47), keresteleri boşaltmak için çıktığı kamyon kasasının yan kapağının açılması sonucu yere düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 12 Acil Servis ekipleri Acar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, olay yeri incelemesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
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