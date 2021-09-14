A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi başlıyor
A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oluyor. Futbol federasyonu, Alman teknik adam ile yapılacak son görüşmenin ardından resmi açıklamayı yapacak.
|14 Eylül 2021 14:15
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Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışına başlayan federasyon yetkilileri, Kuntz isminde karar kıldı.
A Milli Takım sorumlusu Hamit Altıntop'un kararı ile başlayan görüşmelerde sona yaklaşıldı.
İstanbul'a gelen 58 yaşındaki çalıştırıcı ile kısa süre içinde resmi sözleşmeyi imzalayacak.
Güneş sonrası ilk olarak Okan Buruk ile anlaşan futbol federasyonu, Hamit Altıntop'un göreve gelmesinin ardından farklı arayışlara başlamıştı.
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