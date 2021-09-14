1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Devletimiz, sosyal devletin bütün imkanları seferber ederek dimdik ayakta kalmıştır'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Türkiye, yaşanılan salgın sürecinde sosyal devletin bütün imkanlarını başta sağlık sektörü olmak üzere her alanda seferber ederek, gelişmiş ülkelerin yaşadığı sefalet ve perişanlık manzaralarından uzak, dimdik ayakta kalmıştır." dedi.
14 Eylül 2021 14:30
+Aa- Yazdır
'Devletimiz, sosyal devletin bütün imkanları seferber ederek dimdik ayakta kalmıştır'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (Türk-İş) bağlı işçilerle bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de kamu sektöründe çalışan yaklaşık 700 bin işçiyle yapılan toplu sözleşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğiyle büyük bir başarı sağlandığını belirtti. Bu başarının, Türkiye'nin başarısı, üretim gücünün göstergesi olduğunun altını çizen Bilgin, bunun aynı zamanda Erdoğan öncülüğünde gerçekleştirilen demokratik reformların nasıl işlerlik kazandığını da gösterdiğini söyledi.

Bakan Bilgin, demokratik ülkelerin, toplu sözleşme mekanizmalarının işlediği, sendikal özgürlüğün, sendikal örgütlenmenin, emeğin korunduğu ülkeler olduğuna işaret ederek, "Türkiye, sadece demokratikleşme yolunda mesafe almamış, aynı zamanda yaşanılan salgın sürecinde sosyal devletin bütün imkanlarını başta sağlık sektörü olmak üzere her alanda seferber ederek, gelişmiş ülkelerin yaşadığı sefalet ve perişanlık manzaralarından uzak, dimdik ayakta kalmıştır." diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, bunun, Türkiye demokrasisinin, etkin devlet yönetiminin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile devletin gücünü halkı için nasıl etkin şekilde kullandığının bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Toplu sözleşme süreçlerinde de sosyal devlet anlayışıyla devletle toplumun bir araya geldiğine işaret eden Bakan Bilgin, memur ve işçilerle yapılan iki toplu sözleşmede bütün taleplerin neredeyse tamamının karşılandığını ifade etti. Bakan Bilgin, "Bu, Türkiye için aynı zamanda devletle çalışan arasında kurulan mutabakatın, iletişimin gücünü ifade etmektedir." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, bugün çeşitli sektörleri temsil eden yaklaşık 1000 işçinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandığını ve bunun bir ilk olduğunu da vurguladı.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da bugünkü buluşmaya, 5 milyon işçi ve ailesini temsilen, maden, makine-kimya, karayolları, demiryolları, PTT çalışanları, sağlık, tarım, petrol, deniz, enerji gibi alanlardan işçilerin katıldığını dile getirdi. Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a işçilerin taleplerine, sıkıntılarının çözümüne gösterdiği hassasiyetten ötürü teşekkürlerini iletti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Grip aşısı yüzde 62 zamlandı
14 Eylül 2021 10:00		 Oyuncular Sendikası'nın yeni başkanı Vahide Perçin oldu
13 Eylül 2021 21:32
TÜSATDER Başkanı: Saç ekim merkezlerinin yarısı doktorsuz işlem yapıyor
13 Eylül 2021 17:59		 Yeni uyarı: 600 bin işçiyi işten atarız
13 Eylül 2021 12:06
TTB'den o mitinge tepki: Sağlıkçıların özverisi hiçe sayılıyor
12 Eylül 2021 17:09		 Dünya teknoloji devleri, Türkiye'ye yatırım hazırlığında
12 Eylül 2021 15:22
Semih Durmuş: Hastaneler de adliyeler gibi geniş güvenlikli olmalı
12 Eylül 2021 10:16		 MÜSİAD'ın yeni genel başkanı belli oldu oldu
11 Eylül 2021 15:37
Memurlar 'Yeni Anayasa'dan ne bekliyor...Memur Sen araştırması yayımlandı
11 Eylül 2021 14:06		 TBB'den, HSK'nın ticari davalarla ilgili kararına ilişkin açıklama
10 Eylül 2021 18:21
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:00 - 'Terör örgütü PKK üyesi olmak' suçundan 8 avukatın yargılanmasına başlandı15:59 - Batman'da tarihi eser operasyonunda 1219 sikke ve 249 obje ele geçirildi15:55 - Kadın doktor 'genel ahlak' gerekçesiyle ihraç edildi15:48 - Belediyeden haksız şekilde çıkarılan 4 işçi Ankara'ya yürüyecek15:36 - Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti15:33 - Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı
15:22 - Uygunsuz spam mesaja 'kovuşturmaya yer yok' kararı15:16 - Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Cumhurbaşkanı ile görüşme yaptı15:14 - Hatay sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlik çalışmaları sürüyor15:00 - Nagehan Alçı Afganistan'a gitti14:59 - Süryani papazları dolandıranlara gözaltı kararı14:54 - Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim ol' çağrısı
14:47 - Patlayan düdüklü tencere yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluşturdu14:45 - '20. Milli Eğitim Şurası' eğitimde fırsat eşitliği için toplanıyor14:44 - Yaşı beklemek üzere istifa edenler emekli ikramiyesi alabilirler mi?14:44 - 'Çiftlik Bank' davasında, şirketlerin mali yapısı bilirkişilerce incelenecek14:42 - Siirt'te, polisin ikna çalışması sonucu teslim olan terörist ailesiyle buluşturuldu
14:39 - PCR testi vermeyen öğretmene para cezası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
10 gün önce göreve atanan TCDD Genel Müdürü istifa etti
Masabaşı memuriyet verilirse çalışacaklar
Rektörün lüks düşkünlüğü: Jakuzi, balon salıncak, led ışıklı makyaj aynası
Yüksek kiraya formül! Avrupa'da da uygulanıyor
PCR testi vermeyen öğretmene para cezası
Yargıtay'dan dengeleri değiştiren fazla mesai kararı
2021 DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Bilecik Belediye Başkanı ihaleyi verdi VIP aracı kaptı
İlkokul müdürü, öğrencilerine ayakkabı almak için inşaatta çalışıyor
Ekonomideki sorunu hangi parti çözer? Babacan detayı şaşırttı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
virüs 1
memur maaşı 2
Japon turistin elazığ'da bıçaklanması 2
arjantin 1
mumyalamak 1
köpek 1
sezen aksu dinlemek 1
uçağa ilk kez üstelik tek başına binmek 1
kalbi kırıldığı için ölebilir insan 1
fuhuş operasyonunda veresiye defterinin ele geçirilmesi 3
SON İLANLAR
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli 24 sağlık personeli alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Saraykent Turizm 2 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam