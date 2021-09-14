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Şanlıurfa'da 4'ü kamu çalışanı 8 kişiye FETÖ gözaltısı

Şanlıurfa'da terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 4'ü kamu çalışanı 8 kişi gözaltına alındı.
14 Eylül 2021 14:38
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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini tespit ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışma kapsamında, emniyetin mahrem imamıyla irtibatı bulunduğu belirlenen 4'ü kamu çalışanı 8 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütün elebaşının kitapları ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyette götürüldü.
DHA
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