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PCR testi vermeyen öğretmene para cezası

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü aşı olmamasına rağmen haftada iki kere PCR testi vermeyen eğitim çalışanlarına para cezası uygulayacak
14 Eylül 2021 14:39
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PCR testi vermeyen öğretmene para cezası

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü eğitim çalışanlarını yakından ilgilendiren bir karar aldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden tüm okul müdürlüklerine gönderilen yazıda aşı olmayan kişilerin haftada iki kez PCR testi vermelerinin zorunlu olduğuna dikkat çekildi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü PCR testlerinin Pazar ve Çarşamba günü verilmesini, okul idarelerince gerekli kayıtların tutulmamasını, PCR testi vermesi gerektiği halde vermeyen çalışanlarla ilgili tutanak tutulmasını, okul personelinin aşı olma durumu ve PCR bilgilerinin forma işlenmesini ve DYS üzerinden il milli eğitim müdürlüğüne gönderilmesi istendi.

Resmi yazıda, il Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı yeni karar gereğince, karara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağına karar verildiği dikkat çekildi

İŞTE İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

2021/41 Numaralı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı
04.09.2021

Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak nitelendirilen Coronavirus (COVİD19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek adına 02/09/2021 tarihinde İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Ali ÇELİK başkanlığında toplanmıştır.

Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riskin asgari seviyeye düşürülmesi için salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgınla mücadelede en güçlü unsur gönüllülük esasına göre yürütülen aşılama faaliyetleridir.

Milli Eğitim Bakanlığınca 24 Ağustos 2021 tarihinde yayımlanan "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberinde" öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan aşı olmamış öğretmen ve okul çalışanlarından haftada iki kez PCR testi istenileceği belirtilmiştir.

PCR negatif test zorunluluğu istenilen alanlara (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) girmek isteyen ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanacak olan kişiler; aşılama süreçlerinin tamamlanmış veya hastalığı geçirmiş kişi durumunda olup olmadığını Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kontrol ederek PCR negatif test raporu almaları gerekip gerekmediğini öğrenebileceklerdir.

Bu çerçevede;

1) Öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları ve öğrenci servisi personelinin aşı süreçlerini tamamlanmış olması önerilmekle birlikte başta öğretmenler olmak üzere eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek kişilerin/görevlilerin aşılı/geçirilmiş hastalık durumunda (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) olmamaları halinde; bu kişilerin haftada iki kez PCR testi ile taranmalarının istenilmesine ve sonuçların okul idaresi tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulmasına,

2) Aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerden, belirli alanlara girişte (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanma sırasında istenilecek PCR negatif test sonucunun 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için uygulanmasına,

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara / iş yerlerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
Memurlar.Net
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