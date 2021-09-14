1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Siirt'te, polisin ikna çalışması sonucu teslim olan terörist ailesiyle buluşturuldu

Siirt'te polisin ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı terörist, ailesiyle bir araya geldi.
14 Eylül 2021 14:42
+Aa- Yazdır
Siirt'te, polisin ikna çalışması sonucu teslim olan terörist ailesiyle buluşturuldu

Kentte terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlarla huzur ve güveni tesis eden güvenlik güçleri, çocukları örgüt tarafından dağa kaçırılan ailelerle de görüşerek evlatlarına kavuşmaları için yoğun çaba sarf ediyor.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında 13 yıl önce terör örgütüne katıldığı tespit edilen ve Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda teslim olması sağlanan terörist, işlemlerinin sürdüğü TEM Şube Müdürlüğü'nde ağabeyi ile buluşturuldu.

Teröristin yıllar sonra ağabeyine sarıldığı buluşmada duygulu anlar yaşandı.

İçişleri Bakanlığı, dün ikna çalışması sonucu terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıklamıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Hatay sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlik çalışmaları sürüyor
14 Eylül 2021 15:14		 Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim ol' çağrısı
14 Eylül 2021 14:54
Patlayan düdüklü tencere yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluşturdu
14 Eylül 2021 14:47		 4 il için kuvvetli yağış uyarısı
14 Eylül 2021 13:52
Kızı PKK tarafından kaçırılan baba, umut yürüyüşünde Uşak'a ulaştı
14 Eylül 2021 13:39		 Aşı olmayan İnfaz hakimi koronadan hayatını kaybetti
14 Eylül 2021 13:29
İki doz sinovac olan hemşire Delta Varyantı oldu
14 Eylül 2021 13:17		 'Bu virüse yakalanırsam beni affetmez' demesine rağmen aşı olmadı, öldü
14 Eylül 2021 12:29
Bebeği sezaryenle alınan Havva, koronavirüse yenildi
14 Eylül 2021 11:39		 'İkinci doz aşılar tamamlanırsa kışa rahat girebiliriz'
14 Eylül 2021 11:11
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:00 - 'Terör örgütü PKK üyesi olmak' suçundan 8 avukatın yargılanmasına başlandı15:59 - Batman'da tarihi eser operasyonunda 1219 sikke ve 249 obje ele geçirildi15:55 - Kadın doktor 'genel ahlak' gerekçesiyle ihraç edildi15:48 - Belediyeden haksız şekilde çıkarılan 4 işçi Ankara'ya yürüyecek15:36 - Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti15:33 - Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı
15:22 - Uygunsuz spam mesaja 'kovuşturmaya yer yok' kararı15:16 - Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Cumhurbaşkanı ile görüşme yaptı15:14 - Hatay sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlik çalışmaları sürüyor15:00 - Nagehan Alçı Afganistan'a gitti14:59 - Süryani papazları dolandıranlara gözaltı kararı14:54 - Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim ol' çağrısı
14:47 - Patlayan düdüklü tencere yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluşturdu14:45 - '20. Milli Eğitim Şurası' eğitimde fırsat eşitliği için toplanıyor14:44 - Yaşı beklemek üzere istifa edenler emekli ikramiyesi alabilirler mi?14:44 - 'Çiftlik Bank' davasında, şirketlerin mali yapısı bilirkişilerce incelenecek14:42 - Siirt'te, polisin ikna çalışması sonucu teslim olan terörist ailesiyle buluşturuldu
14:39 - PCR testi vermeyen öğretmene para cezası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
10 gün önce göreve atanan TCDD Genel Müdürü istifa etti
Masabaşı memuriyet verilirse çalışacaklar
Rektörün lüks düşkünlüğü: Jakuzi, balon salıncak, led ışıklı makyaj aynası
Yüksek kiraya formül! Avrupa'da da uygulanıyor
PCR testi vermeyen öğretmene para cezası
Yargıtay'dan dengeleri değiştiren fazla mesai kararı
2021 DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Bilecik Belediye Başkanı ihaleyi verdi VIP aracı kaptı
İlkokul müdürü, öğrencilerine ayakkabı almak için inşaatta çalışıyor
Ekonomideki sorunu hangi parti çözer? Babacan detayı şaşırttı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
köpek 1
çizgi film 3
Japon turistin elazığ'da bıçaklanması 2
masumlar apartmanı 2
SİNEK 1
şu an çalan şarkı 3
kalbi kırıldığı için ölebilir insan 1
ana 1
aşı deneyimleri 2
divane kuşu 1
SON İLANLAR
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli 24 sağlık personeli alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Saraykent Turizm 2 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam