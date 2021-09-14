Siirt'te, polisin ikna çalışması sonucu teslim olan terörist ailesiyle buluşturuldu
|14 Eylül 2021 14:42
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Kentte terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlarla huzur ve güveni tesis eden güvenlik güçleri, çocukları örgüt tarafından dağa kaçırılan ailelerle de görüşerek evlatlarına kavuşmaları için yoğun çaba sarf ediyor.
Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında 13 yıl önce terör örgütüne katıldığı tespit edilen ve Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda teslim olması sağlanan terörist, işlemlerinin sürdüğü TEM Şube Müdürlüğü'nde ağabeyi ile buluşturuldu.
Teröristin yıllar sonra ağabeyine sarıldığı buluşmada duygulu anlar yaşandı.
İçişleri Bakanlığı, dün ikna çalışması sonucu terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıklamıştı.
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