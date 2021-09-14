Nagehan Alçı Afganistan'a gitti
|14 Eylül 2021 15:00
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Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, ABD'nin çekilmesiyle Taliban'ın kontrolü altına giren Afganistan'da yaşanan son gelişmeleri takip etmek üzere bu ülkeye gitti.
Bugünkü yazısında Afganistan'a gideceğini duyuran ve bu kararının perde arkasını yazan Alçı'nın, Afganistan'daki ilk görüntüsünü de eşi Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya hesabından paylaştı.
Afganistan'a giriş yaptıktan sonra tesettüre girdiği görülen Alçı için eşi Kütahyalı, fotoğrafla birlikte paylaşımında şu ifadeleri kullandı;
'ZOR VE CESUR BİR VAZİFE'
'Nagehan Alçı Afganistan sokaklarında...Taliban'ın Afganistan'ında bir Türk kadın yazar olarak tüm ülkeyi dolaşacak. Hem halkın nabzını tutacak hem Afganistan'ın yeni yönetici kadrolarıyla görüşecek. Zor ve cesur bir vazife...'
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