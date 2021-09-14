Süryani papazları dolandıranlara gözaltı kararı
|14 Eylül 2021 14:59
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İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sahte belgeler üzerinden icralı olduğunu söyledikleri daireleri ucuza satın alma vaadinde bulunarak 2'si Süryani papazı 4 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 12 kişiden 8'i gözaltına alındı.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'ndaki Süryani Kilisesi'nde görevli 2 papaz ile 2 Süryani cemaati mensubunun bir şebeke tarafından icralı daireleri ucuza alma vaadiyle 1 milyon 100 bin lira dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu soruşturma kapsamında İstanbul ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 5'i Süryani cemaati üyesi 12 şüpheliden 8'ini yakaladı.
Zanlılardan 2'sinin ise yurt dışında bulunduğu öğrenildi.
"Nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından işlem gören şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.
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