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Uygunsuz spam mesaja 'kovuşturmaya yer yok' kararı

İzmir'de dansçı ve sosyal medya fenomeni olan Eda Yön, sosyal medya hesabına uygunsuz fotoğrafını yollayıp, mesaj yazan O.C. adlı erkek hakkında şikayetçi oldu. Savcılık, Yön'ün profilinin herkese açık olması nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.
14 Eylül 2021 15:22
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Uygunsuz spam mesaja 'kovuşturmaya yer yok' kararı

İzmir'de yaşayan bir sosyal medya platformunda 2,4 milyon takipçisi olan dansçı Eda Yön'e, 10 Haziran tarihinde iddiaya göre O.C, internet üzerinden cinsel organının fotoğrafını göndererek mesaj attı.

Mesajı gören Yön, avukatı Alperen Çetinkaya aracılığıyla savcılığa gidip, şikayette bulundu. 28 Haziran 2021 tarihinde savcılık, 'Şikayetçinin, Instagram hesabını gizliye alması durumunda bu kişilerden bu tarz mesajların gelmeyeceği gözetilerek' kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdi.

İzmir Sulh Ceza Hakimliği'ne yapılan itirazın da aynı gerekçeyle reddedilmesi üzerine Avukat Çetinkaya, Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını söyledi.

"TABİİ Kİ HESAPLARIM AÇIK OLACAK"

Fenomen olduğu için sosyal medya hesabını açık olarak kullanmak durumunda olduğunu belirten Eda Yön, "Bu düşünce beni oldukça üzen yersiz bir kalıp. Kadın cinayetleri, taciz ve tecavüz vakalarında suçlunun suçundan çok 'Kadının o saatte orada ne işi var?', 'Neden etek giymiş?' gibi özgürlüğümüzü kısıtlayıcı düşüncelerden bir farkı yok" dedi.

Hem TikTok fenomeni ve sosyal medya influencer'ı olduğunu söyleyen Yön, "Bu koşullarda sosyal medya hesaplarım herkesin erişimine açık olacaktır. Fakat bu durum, sosyal medyadaki kullanıcıların bana veya sosyal medyada tanınan diğer kişilere hakaret etmesi veya cinsel taciz içerikli mesajlar atmaları hakkını onlara tanımaz" diye konuştu.

Kararı değerlendiren Yön'ün avukatı Alperen Çetinkaya, durumun kaygı ve üzüntü verici olduğunu söyledi. Çetinkaya, "Müvekkilim bir sosyal medya fenomenidir. Sadece bu nedenle dahi hesabını veya mesaj isteklerini gizlemesi mümkün değildir. Kaldı ki sırf tacizcinin birisi kendisini taciz etmesin diye kişisel özgürlük alanının kısıtlanması tavsiyesi ile savcılık makamının hem de Sulh Ceza Hakimliği'nin aynı görüşü paylaşarak soruşturmayı kapatması kaygı ve üzüntü verici bir durumdur" dedi.

"AÇIK HESAPLAR TACİZCİLERİN HEDEFİ HALİNE GELECEKTİR"

Kararı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarının altını çizen Avukat Çetinkaya, "Bu bakış açısı, 'Kadın mini etek giymezse, taciz de olmaz' diyenlerle aynı bakış açısının paylaşılmasıdır. Tacizci taciz etmesin diye, müvekkilimin kendi özgürlük alanının kısıtlanmasının istenmesi hiçbir hukuk normuna uymamakla birlikte, hukuku bir kenara bırakırsak hiçbir insanlık normuna da uymamaktadır. Bu kararı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağız. Aksi halde başta kadınlar olmak üzere hesabı gizli olmayan tüm hesap sahipleri tacizcilerin ve zorbaların hedefi haline gelecektir" dedi.
DHA
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