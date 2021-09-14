Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı

BAKAN ÖZER'DEN KPSS 2020 VE 2021 İLE 15 BİN ÖĞRETMEN ALIMI AÇIKLAMASI Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 15 bin öğretmen atamasında, 2020 ve 2021 KPSS puanlarının birlikte kullanılmasıyla ilgili olarak "Biz adil olmak durumundayız." dedi.