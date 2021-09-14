Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan terör örgütü PKK zanlısı tutuklandı.
|14 Eylül 2021 15:33
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Güvenlik güçleri tarafından dün gözaltına alınan M.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Uzunköprü Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken dün Uzunköprü ilçesi yakınlarında bir otomobilde yakalanan M.Y. gözaltına alınmıştı.
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