Mansur Yavaş'a uluslararası ödül

Ankara'da Sakarya Zaferi'nin 100. yıl dönümü, anlatımlar, mapping gösterisi ve konserlerle kutlandı. Gençlik Parkı'nda düzenlenen kutlamada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü"nü kazandığı açıklandı

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Gençlik Parkı'nda düzenlediği kutlama, sanatçı Levent Can'ın anlatımıyla mapping gösterisiyle başladı. Gösteride Sakarya Zaferi'nden bir kesit canlandırıldı.

Etkinlik sırasında Belediye Başkanları Vakfı (City Mayors Foundation) tarafından düzenlenen "2021 Dünya Belediye Başkanı" ödüllerinin sahiplerini bulduğu duyurularak, 21 ülkeden 32 belediye başkanının aday olduğu organizasyonda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü"nü kazandığı açıklandı

GÖKÇEK TEPKİ GÖSTERDİ

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı İbrahim Melih Gökçek, ABB Başkanı Mansur Yavaş ile PKK ve YPG'ye bağlı Suriye'nin Rakka Belediye Başkanı Leila Mustapha'nın aynı kategoride bulunduğu ve ikisinin de ödüller aldığını duyurarak tepki gösterdi. Gökçek sosyal medya hesabından tepkisini dile şöyle dile getirdi:

"Dünya Belediye Başkanı diye abartılan seçimin aslı Asya ülkeleri bazında. Ayrıca Yavaş'ın kendi kategorisinde yarıştığı kişi YPG'li Suriye Rakka Belediye Başkanı Leila Mustapha. Leila'ya da, Mansur'a da aynı ödülü vermişler. Eh davul dengi dengine. Hadi inkar edin. Gülünecek hallerine hemen sosyal medya algısına başlamışlar. İşte ispatı. Mansur'un 'Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü' almak için yarıştığı ve birlikte ödül aldığı Rakka şehri. Dedim ya davul dengi dengine vurur."