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Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da çalıştığı fabrikada elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.
|14 Eylül 2021 15:36
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Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan Suriye uyruklu M.A. (26) elektrik akımına kapıldı.
Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yabancı uyruklu işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından M.A'nın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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