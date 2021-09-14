Konya'da icra ihalelerine fesat karıştıran 13 şüpheliye gözaltı
|14 Eylül 2021 16:32
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Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilçede "tefecilik", "icra ihalelerine fesat karıştırmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarına karıştıkları öne sürülen 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 13 zanlı gözaltına alındı.
Suç örgütünün, ilçede faiz karşılığında borç verdiği kişilerin gayrimenkullerini, icra müdürlüğünde satışa çıkarıldıktan sonra ihalelere girerek alıp, haksız kazanç elde ettikleri bilgisine ulaşıldı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda ele geçirilen çek, senet, alacak verecek ilişkisini gösteren notlar, 10 hard disk, 4 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait çok sayıda fişek ve zanlılara ait cep telefonlarına el konuldu.
Zanlılar, ilçedeki işlemlerinin ardından Konya'ya getirildi.
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