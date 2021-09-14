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Prof. Uğur Şahin: Aşı geliştirdik fakat Covid-19'dan halen korkuyoruz

Almanya'da mRNA teknolojisiyle Covid-19'a karşı aşı geliştiren BioNTech şirketinin CEO'su ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci, Mu varyantı ile ilgili açıklama bulundu. Türeci ile Şahin çifti, "Aşı geliştirdik fakat koronavirüs hakkında hala endişeliyiz" dedi
14 Eylül 2021 16:33
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Prof. Uğur Şahin: Aşı geliştirdik fakat Covid-19'dan halen korkuyoruz

BioNTech'in kurucuları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Uğur Şahin, koronavirüs aşısı geliştirme süreçlerini yakından anlatan kitabın tanıtımı kapsamında İngiliz The Times gazetesine kapsamlı açıklamalarda bulundu.

"VİRÜS, OYUNU DEĞİŞTİRECEK YENİ ŞEYLER ÖĞRENEBİLİR"

Bilim insanları, koronavirüsün uğradığı mutasyonların henüz emekleme aşamasında olduğunu, durumun çok daha farklı boyutlara gidebileceği uyarısında bulunurkeni Uğur Şahin, "Virüs mutasyona uğramaya devam edecek ve uzun bir savaş olacak. Şu an sadece mutasyonun ilk varyasyonunu görüyoruz. Mevcut aşılar koronavirüsünün vücuda saldıracağı alanlar olan burun, ağız ve ciğerlerdeki geçişi engelliyor. Fakat virüs, bu oyunu değiştirecek yeni şeyler öğrenebilir. Mutasyonlar diğer noktalardan geçiş yaparak hastalığı bulaştıracak yollar bulabilir" dedi.

Son dönemde Türkiye dahil olmak üzere, ülkelerde baş göstermeye başlayan Mu varyantı olarak adlandırılan yeni mutasyon ile ilgili de çalışmaların sürdüğünü söyleyen Şahin, "Mu varyantı, aşıların yarattığı korumayı geçemese bile başka bir mutasyon bunu gerçekleştirebilir" ifadelerini kullandı.

Üçüncü doz fikrini desteklediğini de söyleyen Şahin, "Bağışıklık azalıp, enfeksiyon riski doğuracak seviyeye geldiğinde üçüncü doz aşı iyi bir fikir. Daha az enfeksiyon olması daha iyi çünkü bu durumda virüs her seferinde daha tehlikeli bir mutasyona dönüşebilir" dedi.

Aşı karşıtları hakkında ise, "Bu sadece Covid-19'la mücadele değil, aynı zamanda bilgi kirliliği ile de ilgili. İnternette doğru ve yanlış çok bilgi var. Eğer aşı karşıtıysanız sizin düşüncenizi destekleyecek içerik her zaman bulabilirsiniz" diyen Şahin, işin siyasileştirilmemesi için aşı çalışma verilerinin kamuya açık olduğunu söyleyerek, "Başladığımız günden beri ilk klinik test verilerini yayınlıyoruz" dedi.

ÖZLEM TÜRECİ: AŞI OLURKEN ENDİŞEM VARDI

Koronavirüs aşısını ilk olanlardan olan Şahin ve Türeci, "Aşımızı Ocak ayının sonunda olduk. Çalışma hızımızı yavaşlatmamak için bütün çalışanlarımızın aşı olması sürecin bir parçasıydı. Aşı olmadan önce endişelerim vardı. Yaş grubumu beklemeden aşı olmak etik olarak doğru muydu? gibi. Fakat herkes aşı olmamı söyledi ve hiçbir yan etki olmadı. Aşı tamamen iyi bir aşı" açıklamasında bulundu.

Türeci ise, "Eğer yan etkiden çekiniyorsanız hiç ilaç almayın ya da hiç yemek yemeyin. Aşı olurken çok kendimden emindim. Aşı olmak sırtımdaki tüm yükü kaldırdı. Virüs ile çalışmak hepimizi çok kırılgan yapmıştı. Pandemi bizim ilk kez denediğimiz alan oldu. Aşının başarısı mRNA teknolojisinin çok büyük potansiyeli olduğunu gösterdi. mRNA bazlı aşıları geliştirmeye yıllar önce başlamıştı. Aşının etkili olması ve düzenli olarka verilmesi gerekiyordu" diye konuştu.

"KORONAVİRÜS GİTMEYECEK"

Türeci ayrıca mRNA aşılarının gelecekte alerji gibi hastalıkları da engelleyebileceğinin altını çizmesine karşın, "Fakat aşının koronavirüsüne karşı başarılı olması, bunun hemen diğer hastalıklarda da kullanılacağı anlamına gelmesin. Bütün şartlar ve durumlar ile ilgili araştırma yapmalıyız" dedi.

Şahin ise, "Geriye dönüp baktığımda her şeyin yolunda gittiğini söyleyebilirim. Zor bir savaş olmasına rağmen, bunu değiştirmek istemezdim. İkimize de Covid-19 bulaşmadı. Çok dikkatliyiz ve bütün önlemleri alıyoruz. Dikkatli olmak çok önemli bir konu. Bu virüsün gitmeyeceğini çok iyi biliyoruz" diye konuştu.
Memurlar.Net
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