12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu
|14 Eylül 2021 17:25
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Alınan bilgiye göre, Irak ordusunda uzun yıllar görev yapan Ali Challab Al-Abbood emekli olduktan sonra 5 yıl önce 2 kızı ve emekli öğretmen eşi Leyla Naim Al-Abbood ile Türkiye'ye gelerek Eskişehir'e yerleşti.
Bu sürede kentte yaşayan Ali Challab Al-Abbood, 2 Eylül'de kızı Sally Ali Challab Al-Abbood'un evden ayrılıp bir daha dönmemesi üzerine polis ekiplerine başvurdu.
İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından Sally Ali Challab Al-Abbood'un bulunması için özel ekip kuruldu.
Genç kızın arkadaşlarının ifadelerine başvuran polis ekipleri, son görüldüğü bölgenin yanı sıra kent merkezindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
Olayla ilgili gözaltına alınan Sally'nin erkek arkadaşı M.M, emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan genç kızın son görüntüleri bir iş yerinin kamerasına yansıdı.
Polis ekipleri, bazı bölgelerde eğitimli iz köpekleri ile arama yaptı.
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