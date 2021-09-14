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Şarja takılı bırakılan powerbank patladı, daire kullanılamaz hale geldi

Arnavutköy'de şarja takılı bırakılan powerbankın patlaması sonucu apartman dairesinde yangın çıktı. Yangında daire kullanılamaz hale geldi.
14 Eylül 2021 16:45
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Şarja takılı bırakılan powerbank patladı, daire kullanılamaz hale geldi

Arnavutköy'de bulunan bir apartman dairesinde saat 12.00 sularında yangın çıktı.

Şarja takılı bırakılan powerbankın patlaması sonucu etrafa sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle odada bulunan koltuk takımı yanmaya başladı.

Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken, apartman dairesi kullanılamaz hale geldi.
İhlas Haber Ajansı
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