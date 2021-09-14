Adana'da terör örgütü PKK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
|14 Eylül 2021 16:49
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Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Ö.A. ile avukatı katıldı.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, PKK/KCK mensupları ile yoğun irtibatının olduğunu, dijital materyallerinde teröristlere ait çok sayıda fotoğraf belirlendiğini, kentte örgüt üyelerine toplantı için yer temin ettiğini, hakkında detaylı ve tutarlı somut tanık beyan ve teşhislerinin bulunduğunu belirterek, Ö.A'nın üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Ö.A, "Terör örgütü PKK/KCK ile bir bağlantım yoktur. Mütalaayı reddediyorum. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.
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