Şamil Tayyar'dan istifa eden Genel Müdür hakkında sert sözler

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 10 gün önce TCDD Genel Müdürlüğüne atanan Sun Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Murat Atik istifa etti.

Atik'in yerine Genel Müdür Yardımcısı Metin Akbaş getirildi.

TCDD ile 4 Nisan'da 40 milyon avroluk özelleştirme sözleşmesi imzalayan ve beş ay sonra TCDD'nin başına getirilen Atik'in istifasının nedeni açıklanmadı.

AK Parti'li Şamil Tayyar, istifa eden müdürle ilgili sosyla medya hesabından, "10 gün önce TCDD Genel Müdürü olarak atanan Murat Atik, istifa etmiş. İsabetli olmuş. Dilerim, referansı da hakkındaki istihbarat raporunu sümenaltı edenler de hesap verir, kimsenin yanına kar kalmaz. İyi olmak yetmez, kötülerden de uzak durmak gerek" diye yazdı.