AKM'nin açılış tarihi belli oldu
|14 Eylül 2021 17:09
|+Aa- Yazdır
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük emek ve destekleriyle yeniden yapılan Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Cumhuriyetimizin 98. yılında 29 Ekim'de açılacak. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, açılış öncesi AKM'deki son hazırlıkları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve Proje Mimarı Murat Tabanlıoğlu ile birlikte yerinde inceledi.
Vali Yerlikaya, incelemelerin ardından yaptığı değerlendirmede "29 Ekim'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'nin çevre düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyoruz. Açılışını heyecanla beklediğimiz AKM, İstanbul'umuzun kültür sanat hayatına imzasını atacak." ifadelerini kullandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla çalışmaları sürdürülen ve açılışı büyük bir heyecanla beklenen AKM, çalışmaların tamamlanmasının ardından, Cumhuriyetimizin 98. yılında 29 Ekim'de açılacak." ifadeleri yer aldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Üsküdar Otizm Merkezi törenle açıldı
14 Eylül 2021 17:32
|Müdürün öğrencileri için inşaatlarda çalıştığı iddiasına açıklama geldi
14 Eylül 2021 16:53
|İstanbul İl Sağlık Müdürü açıkladı: Sevindiren gelişme
14 Eylül 2021 16:13
|Kadın doktor 'genel ahlak' gerekçesiyle ihraç edildi
14 Eylül 2021 15:55
|PCR testi vermeyen öğretmene para cezası
14 Eylül 2021 14:39
|Köpek balığının deniz açığına bırakılması cep telefonu kamerasına yansıdı
14 Eylül 2021 13:37
|Ceza infaz kurumları ziyaretlerinin kapsamı genişledi
14 Eylül 2021 12:36
|301 km hızla radara yakalanınca bin 339 TL ceza yedi
14 Eylül 2021 12:17
|DDK rapor hazırladı: THK'nın söndürme uçakları ne durumda?
14 Eylül 2021 10:18
|Bakanlık düğmeye bastı: Hallerde fahiş fiyat denetimi
14 Eylül 2021 06:32