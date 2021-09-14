İçişleri: Uyuşturucuya bağlı ölümler geçen yıla göre yüzde 26 azaldı
|14 Eylül 2021 17:31
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar, hayata geçirilen uygulamalar ile ailelere yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları sonuç vermeye başladı.
Paylaşılan adli tıp verilerine göre, 2017'de uyuşturucu kaynaklı 941 kişi hayatını kaybederken bu konuda atılan adımlarla hayatını kaybedenlerin sayısı 2018'den itibaren düşüşe geçti.
Uyuşturucuya bağlı ölenlerin sayısı 2018'de 657 olurken bu sayı 2019'da 342'ye, geçen yıl ise 314'e geriledi.
Verilere göre, uyuşturucuya bağlı ölümlerdeki düşüş, bu yıl da devam etti. Madde kullanımına bağlı ölüm sayısı, bu yılın 8 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26'lık azalışla 72 oldu.
Uyuşturucuya bağlı ölümlerde geçen yıl 8 aylık dönemde, 97 kişi hayatını kaybetmişti.
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