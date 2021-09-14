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Aydın'da annesini öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde annesini döverek öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.
|14 Eylül 2021 17:41
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Alınan bilgiye göre, Ordu Caddesi'ndeki bir apartmanda yalnız yaşayan Ayşe B'den (60) 12 Eylül Pazar gününden beri haber alamayan yakınları, durumu İzmir'de oturan oğlu Murat B'ye bildirdi.
Nazilli'ye gelen Murat B, annesini evde üzeri örtüyle kapatılmış ve hareketsiz bulunca durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücudunda darp izleri olan Baytok'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Baytok'un cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Ayşe B'nin ilçede yaşayan ve darp sonucu yaralandığı gerekçesiyle Nazilli Devlet Hastanesine başvuran oğlu Mustafa B'yi (33) gözaltına aldı.
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