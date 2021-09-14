1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Günlük pozitif vaka sayısı 28 bin sınırına yükseldi

Türkiye'de son 24 saatte 334 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi yaşamını yitirdi.
14 Eylül 2021 19:38
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Türkiye'de son 24 saatte 334 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 334 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 29 bin 191 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,74, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 65,93 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 103 milyon 1616'ya yükseldi. Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 570 bin 9 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Kilis, Tekirdağ, Yalova, Edirne, Çanakkale, Amasya, Aydın, Antalya ve Balıkesir olarak açıklandı.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en düşük iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Muş, Siirt, Bayburt ve Elazığ olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün hayatını kaybedenlerin sayısının 276 olduğuna dikkati çekerek, "Aşıda ve tedbirlerde birlik ve beraberliği sağlarsak, kısa sürede vaka sayıları, ardından da can kayıpları hızla düşer. Salgına karşı başarının şartı birlik ve istikrardır." ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
36 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yunanistan bu defa göçmenlere elektrik vererek dövdü
14 Eylül 2021 21:13		 Taliban:Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz
14 Eylül 2021 20:22
New York'taki Türkevi binası açılmak için gün sayıyor
14 Eylül 2021 20:15		 YEE, Katar Silahlı Kuvvetleri personeline Türkçe öğretecek
14 Eylül 2021 19:57
Cumhurbaşkanı'nın ABD çantasında üç kritik dosya
14 Eylül 2021 19:03		 Bülent Turan: HDP kimi isterse Millet İttifakı'nın adayı olacak
14 Eylül 2021 18:30
'İşsizliğin en önemli faktörlerinden bir tanesi mesleksizlik'
14 Eylül 2021 18:15		 Şamil Tayyar'dan istifa eden Genel Müdür hakkında sert sözler
14 Eylül 2021 16:53
CHP, Turizmi Teşvik Kanunu'nun bazı maddelerinin iptali için AYM'ye başvurdu
14 Eylül 2021 16:34		 'Ne dinimize laf söyletiriz ne de laiklik sütununu kırdırırız!'
14 Eylül 2021 16:13
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:09 - Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı20:57 - Yeni iPhone 13 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri20:55 - Sosyal medyada bahis dolandırıcılığı operasyonu: 27 gözaltı20:45 - İnşaatında çalıştığı kütüphaneye doktor adayı olarak geliyor20:38 - Ceyhan: Aşı karşıtlarının içinde bir tane bilim insanı yok20:36 - Aşı olmayan doktor, koronavirüse yenildi
20:26 - ABD'de alarm! Yoğun bakım ünitesi bulunamıyor20:22 - Taliban:Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz20:15 - New York'taki Türkevi binası açılmak için gün sayıyor20:06 - UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları yarın başlıyor20:04 - Yargıya taşınan Kemal Sunal hatıra 'Euro'larında yeni karar19:57 - YEE, Katar Silahlı Kuvvetleri personeline Türkçe öğretecek
19:53 - 50 derecenin üzerindeki gün sayısı 40 yılda iki katına çıktı19:38 - Günlük pozitif vaka sayısı 28 bin sınırına yükseldi19:33 - İki şehir arasındaki mesafe 11 saatten 4-5 saate düşecek!19:28 - Şehit babasının hayalini gerçekleştirdi19:25 - Komşularına kızan adam pankart astı, zabıta geldi
19:22 - 'Üç kardeş' İran'ı rahatsız etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kadın doktor 'genel ahlak' gerekçesiyle ihraç edildi
10 gün önce göreve atanan TCDD Genel Müdürü istifa etti
Masabaşı memuriyet verilirse çalışacaklar
Öğretmenin tehdidi sosyal medyada yayıldı, müfettiş görevlendirildi
Rektörün lüks düşkünlüğü: Jakuzi, balon salıncak, led ışıklı makyaj aynası
PCR testi vermeyen öğretmene para cezası
Yargıtay'dan dengeleri değiştiren fazla mesai kararı
Yüksek kiraya formül! Avrupa'da da uygulanıyor
2021 DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Bilecik Belediye Başkanı ihaleyi verdi VIP aracı kaptı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
litecoin 1
umarsız 1
mumyalamak 1
yaşar 1
hastalık yoktur hasta vardır 1
kelle ütülür 1
börek 2
budamak 1
mu da gelir mu da geçer 1
çelebi 1
SON İLANLAR
Aydın Koçarlı Menderes Turizm 2 İşçi Alacak
Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Karacabey Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam