Ankara Valiliğinden kuvvetli sağanak uyarısı
Ankara Valiliği, kentin güney ve batı ilçelerinde bu geceden itibaren etkili olması beklenen sağanak nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
|14 Eylül 2021 18:01
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Kentin güney ve batı ilçelerinde bu geceden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor. Olumsuz durumların oluşmaması için Ankara Valiliği sosyal medya hesabından vatandaşları uyardı.
Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren yurdumuzun kuzeybatısında görülecek sağanağın, ilimizin güney ve batı ilçelerinde (Ayaş, Beypazarı, Nallıhan, Polatlı, Haymana, Sincan ve Gölbaşı) çarşamba akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
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