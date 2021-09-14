Komandolar Ayancık'tan alkışlarla uğurlandı
Sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde görev yapan komandolar ant içerek ilçeden ayrıldı. Askerlerin ilçe merkezinden komando marşı eşliğinde yürüdükleri sırada esnaf da askerlere alkışlarla sevgi gösterisinde bulundu.
|14 Eylül 2021 18:13
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Ayancık'ta 11 Ağustos'ta yaşanan selin ardından bölgeye sevk edilerek temizlik başta olmak üzere birçok görevi başarıyla yerine getiren komandolar, ilçedeki çalışmalarını tamamlandı.
Ayancık Kaymakamlığınca ilçe meydanında düzenlenen uğurlama töreninde komandolar ant içti.
Vali Yardımcısı Abdullah Şahin ve Kaymakam İsmail Pendik tarafından Türk bayrağı hediye edilen askerler, vatandaşların alkışları eşliğinde görev yerlerine uğurlandı.
Askerlerin ilçe merkezinden komando marşı eşliğinde yürüdükleri sırada esnaf da askerlere alkışlarla sevgi gösterisinde bulundu.
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