'İşsizliğin en önemli faktörlerinden bir tanesi mesleksizlik'

Diyarbakır'da 34. Ahilik Haftası etkinlikleri devam ediyor. Sabah saatlerinde Anıtpark'ta çelenk sunulmasıyla başlayan program daha sonra Dicle Üniversitesi'nde yapılan çalıştayla devam etti. Ardından merkez Sur ilçesi Dağkapı Meydanı'nda devam eden etkinlikte Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun yılın Ahisi olan Şehmus Kaval'a kaftan giydirmesiyle kutlamalar başladı. Ardından yılın kalfası, çırağına plaket sunulurken resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında birinci olan öğrencilere ise tablet hediye edildi. Ardından Şed Kuşatması töreni ile devam eden etkinlikte Ahi pilavı, şerbet ve tatlı ikramları yapıldı. Coşkuyla devam eden kutlamalara Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu yanı sıra, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Oda Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu, Diyarbakır Ticaret İl Müdürü Zafer Atik, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal ve Oya Eronat, AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç ve vatandaşlar katıldı.

"Mesleksizlik işsizliğin en önemli faktörlerden bir tanesi"

Açılış konuşmalarını yapan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, mesleksizliğin işsizliğin en önemli faktörlerden biri olduğunu belirtti. Vali Karaloğlu, "Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarı cömertliği ve misafirperverliği ile gerçekten nam salmış durumda. Biz diyoruz ki Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarının bu cömertliği, bu hayırseverliği, misafirperverliğinin temelinde mayasında Ahi Evran-ı Veli'nin esnafın piri olan Ahi Evran-ı Veli'nin öğretisi var. Ondan gelen gelenekler var. Ahilik bir esnaf teşkilatı ama sadece üyelerine mesleki eğitim veren bir teşkilat değil. İyi insan olmak kamil insan olmak insani ahlakı ve inancı değerleri ile inanç değerleri ile yoğurarak hem mesleğini en iyi yapan hem de insani değerler olarak en iyi olan insani kamili yakalamak için uğraş veren bir teşkilat. Daha önce ustanın eline alacaksın dizinin dibinde yetiştireceksin. Sonra şet kuşanarak usta olacaksın. Usta olduktan sonra da en maharetli işi yapman yetmez. Çırağında en maharetlisini yetiştirmen gerekir. Sen de el vermen gerekir. İşte bugün bizim en çok eksiğini yaşadığımız meslek eğitimi biliyorsunuz. Geçen sene Diyarbakır'da biz meslek eğitimi seferberliği yaptık. Neden, mesleksizlik işsizliğin en önemli faktörlerden bir tanesi. Meslek yoksa aş yok, aş yoksa bereket yok. Onun için Ahilik Teşkilatı çok önemli. Dünde önemliydi, bugün de önemli, yarın da önemini korumaya devam edecek. Bugün isim değiştirmiş olabilir, bugün Ahilik teşkilatını esnaf odalarımız siz değerli başkanlarımız, birliğimiz sürdürüyor olabilir ama meslek insanların meslek sahibi olmasının önemi hiçbir zaman değerini kaybetmedi ve kaybetmeyecek ne diyoruz altın bilezik diyoruz, altın bileziğiniz varsa bir mesleğiniz varsa iş bulmanızda aş sahibi olmanızda kolay yoksa ne işi yaparım abi boşluğunda boğulur giderseniz. Şu anda Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi bu, inşallah Milli Eğitim Bakanlığımızın yeni mesleki eğitim merkezleri ile çocuklarımıza bu mesleki eğitim konusunda hep birlikte odalarımızla, birliğimizle beraber mesleki eğitim seferberliğimiz de devam edecek" dedi.

Etkinlik daha sonra Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Bakanlığının hazırladığı programlarda devam etti.