Adana Öğretmenevi'ne A Sınıfı Hizmet Belgesi verildi
|14 Eylül 2021 18:19
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Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları'nın sınıflandırılmasıyla ilgili çalışmalarını tamamladı. Türkiye'deki 190 öğretmenevi ve akşam sanat okulunun denetlenmesi sonrasında 6 kurum A, 31 kurum B, 99 kurum C ve 54 kurum da D Hizmet Sınıfı belgesi almaya hak kazandı.
Adana Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu, Başkent Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu, Balıkesir Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu, Diyarbakır Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu, Mersin Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu ve Hakkari Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu A Hizmet Sınıfı belgesi alan kurumlar oldu.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adana Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Güven Güvener, "Bu bizim için çok büyük bir başarı. Adana için de çok önemli bir gelişme. Bu başarıya ulaşmamızda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
Son iki yıldır salgın hastalık nedeniyle toplum olarak sıkıntılı bir süreç yaşadığımızı hatırlatan Güvener, "Pandemi sürecinde yaşadığımız sokağa çıkma kısıtlamaları ve alınan tedbirler nedeniyle umuma açık hizmet olarak verilen hizmetlerin durdurulması nedeniyle birçok olumsuzluk yaşadık. Buna rağmen büyük bir özveri ile çalışarak tüm sorunların üstesinden geldik. Hizmet verdiğimiz her an kalitemizi en üst seviyede tuttuk. Bu ekip çalışması da böyle güzel bir sonucu doğurdu" ifadelerini kullandı.
Güven Güvener açıklamalarını, "A sınıfı hizmet belgesi almamız sorumluluğumuza daha büyük sorumluluklar kattı. Bundan sonra da bugüne kadar olduğu gibi bir kamu kurumunun disiplini ve özel bir şirketin hizmet anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizlere bu fırsatı sunan Milli Eğitim Bakanımıza, Bakan Yardımcımıza, Daire Başkanımıza, denetimlere katılan müfettişlerimize, İl Milli Eğitim Müdürümüze, Adana Öğretmenevi'ndeki müdür yardımcılarıma ve tüm ekibime çok teşekkür ediyorum. Bu başarı sadece bizim değil tüm Adana'nın başarısı. Adana'nın güzel haberlerle anılmasına hepimizin çok ihtiyacı var. Biz de buna bir nebze de olsa katkıda bulunmuşsak ne mutlu bize" sözleriyle tamamladı.
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